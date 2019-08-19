ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Не їж!" Дієтолог розповіла про небезпечні продукти при зайвій вазі

Lite » Краса 19.08.2019 - 08:39
"Не їж!" Дієтолог розповіла про небезпечні продукти при зайвій вазі
Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ми їмо, не підозрюючи про небезпеку

Фахівець з правильного харчування Катя Медушкина розповіла, що якщо про головних "ворогів" талії і стегон всі знають, напевно, і говорити про очевидні речі, якто-то мучне і солодке, навіть не варто - з ними все зрозуміло: ані зниження ваги, ані здоров'ю вони не сприяють і з меню їх краще виключити зовсім. То про продукти, які видають себе за правильне і навіть дієтичне харчування, але насправді ним не є, багато хто не здогадується.

Наприклад, фітнес-батончики, які від фітнесу так само далекі, як і від здорового харчування, через величезній вмісту простих вуглеводів.

Такими ж "підступними" є і фруктові йогурти, які так привабливо і "здорОво" виглядають. А насправді в них така кількість цукру, що денну норму з лишком перекриває один стаканчик. І це не кажучи вже про решту складу з консервантами, барвниками і іншими, м'яко кажучи, не корисними інгредієнтами.

&quot;Не їж!&quot; Дієтолог розповіла про небезпечні продукти при зайвій вазі

Фото: (unsplash.com)

Є ще продукти, які ми вважаємо нешкідливими або корисними. А найчастіше просто не помічаємо і не замислюємося, як вони впливають на наш вагу. Візьмемо, приміром, звичайне насіння. Хто любить полузгать під сериальчик або на дачі вечерком – зізнавайтесь. Це ж не їжа, так, руки зайняти! А між тим, в 100 грамах насіння соняшнику 578 ккал! І майже 53% з них – жири. І якщо ви за вечір із задоволенням під розмови "налузгали" стандартну упаковку насіння в 200 грамів - то 2/3 вашої добової калорійності і практично повна добова норма жирів вже у вас всередині. А ви ж, на вашу думку, навіть нічого не з'їли!

&quot;Не їж!&quot; Дієтолог розповіла про небезпечні продукти при зайвій вазі

Фото: (unsplash.com)

Так само, варто відзначити, що дієтолог назвала поради, яким не варто вірити. Вона розвінчала "міфи", які стали останнім часом дуже популярними.

А так само, спеціаліст по правильному харчуванню назвала страхітливу статистику при схудненні, на думку експерта - 85% дівчат худнуть неправильно. Вона так само підказала, як це робити грамотно і без шкоди для здоров'я.

Крім того, дієтолог склала цілий список необхідних порад з правильного харчування, які допоможуть схуднути і надалі не набрати вагу назад.

Дієтолог розкрила два важливих секрети в досягненні ідеального преса Омега 3, 6, 9: дієтолог розвіяла міфи про жирні кислоти для здоров'я і краси
Новини України схудненнядієтологдиетафигура
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся