Наталья Водянова показала безупречную фигуру в стильном костюме и раскрыла секреты стройности

Наталья Водянова отправилась в очередное путешествие с детьми. В этот раз модель поехала в Сочи. Вместе с Лукасом, Виктором и Невой они совмещают приятное с полезным. Семья уже успела посетить тренировку паралимпийцев, которые провели настоящий мастер-класс по керлингу для Натальи и ее детей. "Вечер субботы с детьми и прекрасными ребятами-паралимпийцами из сочинской команды Wild Wheels. Спасибо вам, ребята, за погружение в керлинг и незабываемый вечер!", – написала она.

Наталья с детьми (фото: instagram.com/natasupernova)

Позже всей компанией они отправились покорять аттракционы. "Мы на вершине мира! А Лукас просто прыгнул", – написала она под фото, где они с детьми стоят все вместе перед прыжком старшего сына Водяновой.

Прекрасная погода позволила Наталье в который раз продемонстрировать свое безупречное тело. Для прогулки Наталья надела светло-голубые джинсы, которые дополнила белым кроп-топом и спортивного кроя ветровкой. Завершили образ белые кеды, красные солнцезащитные очки. Нева была точно в таком же наряде, а мальчики – в похожих.

Наталья восхитила стройностью (фото: instagram.com/natasupernova)

Позже 37-летняя красавица примерила новый необычный образ. Она надела ярко-желтый костюм, который составили пиджак и широкие шорты с высокой посадкой длиной до колен, а также черная с цветочным принтом блуза. Завершали образ все те же очки и объемная укладка. Наталья позирует на фоне моря и выглядит счастливой и довольной. Подписчики принялись обсуждать ее красоту и молодость, а также отметили небывалую стройность мамы 5-х детей.

К слову, в одном из недавних интервью Наталья рассказала о секретах своего питания. Так, оказывается, помимо диеты по группе крови (этот метод питания она использует давно), она применяет так называемое интервальное голодание, о котором она узнала всего пару месяцев назад. Суть его в том, что 14 часов ты ничего не ешь, а затем 10 – все, что пожелаешь. Также она призналась, что поменяла свое отношение к завтраку. Если раньше она никогда не пропускала этот прием пищи, то теперь не ест по утрам, благодаря чему чувствует легкость и бодрость.