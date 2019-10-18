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Она точно их мама? Наталья Водянова восхитила схожестью с подросшими детьми и молодостью

Lite » Мода 18.10.2019 - 19:31
Она точно их мама? Наталья Водянова восхитила схожестью с подросшими детьми и молодостью
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель восхитила молодостью и красотой

Наталья Водянова в очередной раз доказала, что годы не властны над ней. 37-летняя модель опубликовала новое фото с детьми, где выглядит, словно их старшая сестра. Наталья позирует в ярко-красном платье с вечерней прической и макияжем. Рядом стоит 18-летний Лукас, 12-летний Виктор и Нева, которой в апреле исполнилось 13 лет. К слову, девочка также примерила яркий образ, наподобие маминого. «Детки в порядке. Собрались для очень важного проекта», – написала Наталья. В сториз она показала пару забавных видео, где дети веселятся и поют песни, а сама модель им весело подпевает.

Она точно их мама? Наталья Водянова восхитила схожестью с подросшими детьми и молодостьюНаталья, Лекас, Виктор и Нева (фото: instagram.com/natasupernova)

Такой жизнерадостный пост вызвал бурю восторгов среди подписчиков Натальи. Они не устают восхищаться красотой и добротой детей Водяновой. Особенно много комплиментов собрала дочь популярной модели и филантропа – Нева. Девочку называют маминой копией, «шедевром», подрастающей моделью. Также подписчики Натальи отметили, что она сама выглядит явно не как мама пятерых детей.

Она точно их мама? Наталья Водянова восхитила схожестью с подросшими детьми и молодостьюОстаться на пару часов одной – для Натальи большая роскошь (фото: instagram.com/natasupernova)

И действительно, глядя на Наталью Водянову, сложно поверить, что она успевает заниматься семьей, карьерой и своим благотворительным фондом. При этом уделять время уходу за собой, регулярно посещать светские события и демонстрировать стильные образы. Только за последнее время Наталья успела устроить благотворительный бал, посетить выставку Louis Vuitton и открыть новую площадку для детей.

Она точно их мама? Наталья Водянова восхитила схожестью с подросшими детьми и молодостьюНаталья и Лукас (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, Наталья не раз рассказывала, что после насыщенного графика обожает остаться одна хотя бы на несколько часов. Чтение, йога и медитация – вот любимые занятия знаменитой красавицы, которые быстро могут восстановить энергию и вдохновить на дальнейшие проекты. А за красоту отвечают любимые процедуры для кожи и волос от парижского Balmain Salon.

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