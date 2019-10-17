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Стильная и стройная: Наталья Водянова похвасталась безупречной фигурой в необычном наряде

Lite » Мода 17.10.2019 - 18:32
Стильная и стройная: Наталья Водянова похвасталась безупречной фигурой в необычном наряде
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Фонд супермодели отметил новое достижение

Наталья Водянова много времени и сил уделяет своему фонду «Обнаженные сердца». Организация устраивает массу благотворительных акций, направленных на сбор средств для детей с особенными потребностями, разрабатывает новые приложения и подключает специалистов со всего мира. Но не забывает Наталья и о постройке детских игровых площадок – именно с этого началась деятельность фонда. Сегодня на его счету их уже более 200.

Об этом Водянова сообщила на своей странице. «Мы сделали это!!! Вчера в Чертаново на территории школы номер 1582 Фонд «Обнаженные Сердца» открыл свой 206-й парк, 2-й в Москве и 9-й по счету в партнерстве с @cocacolarus», – написала Наталья под серией фото с мероприятия.

Стильная и стройная: Наталья Водянова похвасталась безупречной фигурой в необычном нарядеСтильная и стройная: Наталья Водянова похвасталась безупречной фигурой в необычном нарядеСтильная и стройная: Наталья Водянова похвасталась безупречной фигурой в необычном нарядеНаталья Водянова в новом стильном образе (фото: instagram.com/natasupernova)

На фото она позирует вместе с малышами, которые теперь будут весело проводить свой досуг. А также со спортивной командой города. Наталья была в приподнятом настроении и буквально светилась от счастья и гордости за свой фонд.

Для важного события модель выбрала необычный наряд. Наталья надела ярко-красный костюм спортивного кроя, а сверху накинула объемное пальто коричневого оттенка. Дополнили наряд черные ботинки на плоской подошве. Волосы она собрала в низкий хвост, а макияж предпочла сделать максимально незаметный.

Стильная и стройная: Наталья Водянова похвасталась безупречной фигурой в необычном нарядеНаталья в Париже (фото: instagram.com/natasupernova)

С первых минут 37-летнюю красавицу засыпали лестными комментариями. В основном все восхищаются добротой и энергичностью Натальи, благодарят за все, что она делает для детей. Еще одной темой для обсуждения стал наряд супермодели и мамы 5-х детей. Многие отметили, что она в любой одежде хороша. Но все же решили узнать марку пальто и других предметов ее гардероба. Стильная и стройная: Наталья Водянова похвасталась безупречной фигурой в необычном нарядеНаталья всегда восхищает своей красотой (фото: instagram.com/natasupernova)

Не обошлось и без восторженных комментариев о молодости и свежести Натальи. Поклонники не устают удивляться, как удается Водяновой все успевать и выглядеть так роскошно.

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