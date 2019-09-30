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В пальто из экокожи и с полезным кофе: Наталья Водянова демонстрирует любовь к природе и здоровому образу жизни

Lite » Мода 30.09.2019 - 22:26
В пальто из экокожи и с полезным кофе: Наталья Водянова демонстрирует любовь к природе и здоровому образу жизни
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель демонстрирует страсть к "эко"

Наталья Водянова посетила очередной показ Недели моды в Париже. В этот раз она отправилась на шоу давней подруги Стеллы Маккартни, которое состоялось сегодня, 30 сентября. Как известно, этот бренд одним из первых стал обращать внимание на необходимость грамотного потребления ресурсов и их восстановление. Также дизайнер не использует в своих коллекциях натуральную кожу, мех и другие материалы животного происхождения. Наталья и ее образ полной мерой отразили эту позицию дизайнера.

В пальто из экокожи и с полезным кофе: Наталья Водянова демонстрирует любовь к природе и здоровому образу жизниВ пальто из экокожи и с полезным кофе: Наталья Водянова демонстрирует любовь к природе и здоровому образу жизни

Наталья Водянова на показе Stella McCartney (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель и филантроп пришла на шоу в длинном пальто из экокожи с меховыми вставками (разумеется, ненатуральными) и отложным воротником. Под пальто она надела черно-белое длинное платье с высоким разрезом, открывающим ноги. Дополнили образ сапоги с широкими голенищами на высоких каблуках, маленькая сумка Louis Vuitton на цепочке, а также солнцезащитные очки светло-коричневого оттенка и крупные золотистые серьги. Волосы модели уложили в высокую прическу, а макияж сделали в натуральных тонах. Важная деталь лука – зеленая чашечка с так называемым буллетпруф-кофе, которую Наталья держала в руках.

В пальто из экокожи и с полезным кофе: Наталья Водянова демонстрирует любовь к природе и здоровому образу жизниНаталья демонстрирует свой эконаряд (фото: instagram.com/natasupernova)

Этот напиток, как уверяют ученые и зож-исследователи, – настоящий кладезь полезностей и самый настоящий тренд. Он заряжает энергией, подобно его обычному "сородичу", а плюс к тому питает клетки мозга, налаживает обмен веществ, стабилизирует гормональный фон и никак не влияет на уровня сахара в крови. "Кофе – буллетпруф, мех – эко", – написала Водянова, намекая на "полезность" всего своего образа с ног до головы.

В пальто из экокожи и с полезным кофе: Наталья Водянова демонстрирует любовь к природе и здоровому образу жизни

Антуан Арно, Стелла Маккартни и Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья прошествовала с кофе, а затем с удовольствием демонстрировала фотографам свой наряд и делала восторженные подписи к декорациям показа. На шоу она пришла в компании любимого мужчины – французского бизнесмена Антуана Арно. Он как всегда выбрал стильный классический костюм одного из своих любимых оттенков – темно-синего.

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