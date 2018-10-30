Диетолог рассказала, как правильно выбирать кисломолочные продукты

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Светлана Фус дала пару практичных советов

Популярный диетолог Светлана Фус подробно рассказала, почему важно включить в свой рацион кисломолочные продукты и как они влияют на организм. А также поделилась советами, как правильно выбирать йогурты. Соответствующий пост эксперт опубликовала в Facebook.

"В чек-лист самых полезных и природных источников укрепления иммунитета должны входить кисломолочные продукты. Они содержат много пробиотиков - "живых культур" полезных бактерий, которые помогают сохранить здоровый баланс микрофлоры кишечника, усиливают иммунную систему человека. Ведь именно в кишечнике находится 70% всех иммунных клеток. Поэтому защитные силы человека во многом зависит от состояния микрофлоры, которую можно поддерживать кисломолочными продуктами", - пишет Фус.

Диетолог утверждает, что по содержанию белков и жиров кисломолочные продукты практически не отличаются от молока. А вот их усвоение из кефира и йогурта выше благодаря действию кисломолочных бактерий, которые делают белок молока и молочный сахар легко усваиваемыми.

Также отмечается, что различные кисломолочные продукты отличаются по своему составу, а значит и пользой, которую они могут принести. Как пример хороших и популярных кисломолочных продуктов, диетолог выделяет йогурты, рассказывая на их примере, как выбрать лучший продукт.

Эксперт советует покупать йогурт без наполнителей, проверять жирность, а также обращать внимание на срок годности, состав и количество молочнокислых бактерий в продукте.

Скриншот поста: (facebook.com/svetlanafus)

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Видео: РБК-Украина