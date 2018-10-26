Диетолог объяснила, чем опасно чрезмерное употребление красного мяса и как его правильно включать в рацион

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Не отказывайтесь от красного мяса, но сократите его употребление до не более 2 раз в неделю

Красное мясо — отличный источник белка и полезных минералов. Однако чрезмерное употребление красного мяса может вызвать риск развития раковых клеток. Об этом на своей instagram-страничке рассказала диетолог Альбина Комиссарова.

"Красное мясо является хорошим источником белка, витаминов и минералов и МОЖЕТ быть частью сбалансированного здорового рациона… Употребление большого количества красного мяса увеличивает риск развития рака кишечника (колоректального)", — пишет Комиссарова.

Фото: pixabay/gurkanerol

При этом диетолог напомнила, что к красному мясу относится: говядина, телятина, баранина, свинина, козлятина, дичь.

А вот курица, утка, гусь, индейка и кролик не попадают в категорию красного мяса.

И все же не следует злоупотреблять употреблением красного мяса, так как чрезмерное увлечением им может вызвать развитие рака кишечника.

Поэтому в сутки рекомендуется есть не более 70 г уже приготовленного красного мяса. Комисарова уточняет — эта порция размером примерно с ладонь. В неделю эта норма составляет не более 500 граммов.

Употребляйте в день не больше 70 граммов красного мяса (фото: instagram.com/doctor_komissarova)

Также стремитесь к постепенному сокращению употребления красного мяса — не больше 2 раз в неделю.

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А вот промышленно переработанное мясо желательно исключить из своего рациона. К нему относится: бекон, ветчина, различные колбасы, копчености, мясные консервы и сосиски.

А чтобы вам хватало железа, разнообразьте свой рацион. Включите в меню рыбу, яйца, бобовые, орехи.

"Красное мясо в ограниченных количествах принесе только пользу вам и вашему организму", — подытожила диетолог.

От копченостей, колбас и бекона следует и вовсе отказаться (фото: instagram.com/doctor_komissarova)

Напомним, ранее Альбина Комиссарова объяснила, как следует питаться после тренировки. В том числе диетолог рассказала и о так называемом "углеводном/ белковом окно".

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