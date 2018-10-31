"Наситити організм і не переборщити з калоріями": дієтолог пояснила, як правильно перекушувати

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Перед сном слід утриматися від перекусів і все ж є кілька рекомендацій на цей рахунок від дієтолога

Популярна українська дієтолог Світлана Фус поділилася черговими корисними правилами здоров'я. На цей раз Фус зачепила тему важливості перекусів — додаткових прийомів їжі протягом дня, крім основних (сніданок, обід і вечеря). Дієтолог підкреслює, що не слід відмовляти від перекусів, адже це важлива складова раціону, яка запобігає появі гострого почуття голоду перед черговим прийомом їжі. Про це Фус розповіла на своїй instagram-сторінці.

Далі дієтолог докладно пояснила, що слід вживати під час перекусів. Тут важливо не просто підтримати свій організм, наповнивши його необхідною енергією, але також і не переборщити із зайвими калоріями.

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Основні правила здорового і правильного перекусу:

Після основного прийому їжі через 1-1,5 випивайте склянку теплої води. За словами Фус, це допоможе відрізняти почуття спраги від голоду і не переїдати. Не забувайте, що яким би не був перекус — це такий же прийом їжі, як і всі інші. "Він може бути між сніданком і обідом або обідом і вечерею. Це залежить від того, скільки ви обідаєте. Якщо ранній обід, в 12-13 годин, то перекус краще всього з'їсти години через 4 після обіду, а якщо обід в 15-16, то перекус обов'язково потрібно зробити між сніданком і обідом", — радить українська дієтолог . В якості перекусу можна вибрати сир з медом, корицею і фруктами або ягодами, овочевий салат (наприклад, брокколі з вершковим сиром, кропом і фісташками). "Приміром, можете з'їсти на перекус помідор з руколою, моцарелою, оливковою олією і цільнозерновим хлібом. Один з моїх улюблених: салат з тунцем (або креветками) з додаванням авокадо, томатів і селери", — пише Світлана Фус. А ось до перекусу перед сном слід ставитися обережно. Якщо впевненості в тому, що ви відчуваєте саме фізичний голод, немає, тоді випийте склянку води. Якщо розумієте, що дійсно голодні, віддайте перевагу невеликій порції риби або птиці з тушкованими овочами. Головне правило – не наїдатися перед сном і не їсти важко засвоювані продукти.

Нагадаємо, раніше Світлана Фус розповідала, чому важливо включити у свій щоденний раціон горіхи.

Також дієтолог докладно пояснювала, як правильно вибирати кисломолочні продукти.

Відео: РБК-Україна