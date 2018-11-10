Надійні способи: як вилікувати ангіну без медикаментів

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При ангіні важливі перевірені способи. Всі ці варіанти швидко дадуть надійний результат

Багато, стикаючись з хворобою, поспішають відразу пити таблетки або інші медикаменти, ефективність, яких, до речі, часто знаходиться під питанням. Це варто робити далеко не завжди. Адже під рукою часто можна знайти абсолютно натуральні "ліки", які не тільки прискорять процес одужання, але ще й не зашкодять. З такою хворобою, як ангіна жарти погані, а тому тут необхідні тільки перевірені засоби. Нещодавно портал "Healthy style" опублікував три ефективних і надійних народних засоби для боротьби з цією недугою.

Настоянка з кагору і алое

Цей рецепт гарний тим, що немає обмеження по прийому його. Продовжувати лікування ангіни можна до тих пір, поки не скінчиться настоянка.

Як приготувати:

В м'ясорубці перемолоти близько 350 г алое і додати в нього 600 г меду. Потім у цю суміш влити 350 мл кагору і поставити в темне місце. Настоянка повинна мати "витримку" п'ять днів

Лікування:

Приймати по столовій ложки настоянки за годину до їжі три рази на день.

Ехінацея

Це рослина продукує інтерферон, який підвищує імунітет організму і володіє противірусною дією.

Приготування:

Треба залити 1 чайну ложку трави 1 склянкою гарячої води і дати настоятися 3 хвилини. Приймати слід по 3 склянки двічі на день після їди. Для повного курсу лікування від ангіни знадобитися приблизно 150 гр. Ехінацеї. Курс можна провести повторно через шість місяців.

Сіль.

Сіль відома своїм властивістю вбивати бактерії. Вона застосовується для полоскання горла при частих ангінах.

Спосіб приготування:

Розвести в склянці гарячої води 1 чайну ложку солі.

Застосування:

Щодня з ранку, почистивши зуби, прополоскати рот і горло склянкою розчину. Потім необхідно викликати штучний кашель, для того, щоб виділилася слиз разом з мікробами.

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Відео: РБК-Україна