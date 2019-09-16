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Как начать худеть: 10 простых шагов

Lite » Красота 16.09.2019 - 14:35
Как начать худеть: 10 простых шагов
Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог дала эффективные рекомендации для новичков

На наш вес большей частью влияют пищевые привычки, поэтому и процесс похудения следует начинать с них. Так, эксперт по похудению Катя Медушкина ранее рассказала, как побороть заложенные с детства привычки в сфере питания. А если вы не знаете, с чего же начать процесс похудения и теряетесь в море доступной информации, вам поможет четкий список основных шагов, который составила диетолог Elena_goodfood и поделилась на своей странице в Instagram.

Как отметила эксперт, он подойдет тем, кто только задумался о том, чтобы привести себя в форму, мало знаком с понятием "правильное питание", и при аббревиатуре "кбжу" испытывает тихий ужас.

Итак, вы решили худеть. И крайне разумно решили делать это без ущерба для здоровья, не прибегая к диетам, чудо-пилюлям и прочему.

С чего начать?

1. Проанализируйте свой рацион (хорошо пару дней записывать все, что съели) и по возможности исключите самые вредные вредности, которые несут в себе пустые калории, лишние кг и целлюлит. Это: сладкие напитки, йогурты, творожки, готовые соусы, снеки, фастфуд, полуфабрикаты и выпечка.

Как начать худеть: 10 простых шагов

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Сладости типа конфет/пирожного замените на мармелад, горький шоколад, пастилу, сухофрукты

3. А белый хлеб - цельнозерновым или ржаным.

4. Вместо колбас и сосисок подойдет запечнное мясо. Или с/с рыба. На бутерброд самое то.

Как начать худеть: 10 простых шагов

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Способ приготовления выбирайте такой как: запекание, отваривание, тушение с min. количеством масла. Супы на нежирном, лучше втором, курином бульоне с удовольствием ест вся семья, а калорий там меньше, чем в жирном мясном супе.

6. Старайтесь есть каждые 3-5 часов. Это позволит не переедать и в итоге съедать меньше.

7. Также помним про воду ~ 1,5 л. в среднем.

Как начать худеть: 10 простых шагов

Иллюстративное фото (pexels.com)

8. Уберите с глаз долой то, к чему неосознанно тянутся руки: вазочки с печеньем, конфетами, орешками и т.д. Наоборот, пусть на самом видном месте будут свежие овощи и фрукты.

Как начать худеть: 10 простых шагов

Иллюстративное фото (pexels.com)

9. Не подъедайте: за детьми, мужем, котом. Прозвучит жестко, но именно эта фраза отучила меня доедать за домашними: "Я не помойка, чтобы все в себя складывать"

10. Увеличивайте бытовую активность. Ищите способы подвигаться везде, где можно. Вместо лифта-лестница. Машину на парковке ставим подальше от входа. Утром легкая зарядка и т.д

Как начать худеть: 10 простых шагов
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эти простые правила позволят снизить калорийность рациона, сделать пищу более здоровой и, не насилуя себя психологически, начать стройнеть.

Напомним, что диетолог Ольга Усенко назвала продукты, которые помогут сдвинуть вес с мертвой точки, если стрелка весов предательски остановилась на одной цифре.

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