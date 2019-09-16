Как начать худеть: 10 простых шагов

Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог дала эффективные рекомендации для новичков

На наш вес большей частью влияют пищевые привычки, поэтому и процесс похудения следует начинать с них. Так, эксперт по похудению Катя Медушкина ранее рассказала, как побороть заложенные с детства привычки в сфере питания. А если вы не знаете, с чего же начать процесс похудения и теряетесь в море доступной информации, вам поможет четкий список основных шагов, который составила диетолог Elena_goodfood и поделилась на своей странице в Instagram.

Как отметила эксперт, он подойдет тем, кто только задумался о том, чтобы привести себя в форму, мало знаком с понятием "правильное питание", и при аббревиатуре "кбжу" испытывает тихий ужас.

Итак, вы решили худеть. И крайне разумно решили делать это без ущерба для здоровья, не прибегая к диетам, чудо-пилюлям и прочему.

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С чего начать?

1. Проанализируйте свой рацион (хорошо пару дней записывать все, что съели) и по возможности исключите самые вредные вредности, которые несут в себе пустые калории, лишние кг и целлюлит. Это: сладкие напитки, йогурты, творожки, готовые соусы, снеки, фастфуд, полуфабрикаты и выпечка.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

2. Сладости типа конфет/пирожного замените на мармелад, горький шоколад, пастилу, сухофрукты

3. А белый хлеб - цельнозерновым или ржаным.

4. Вместо колбас и сосисок подойдет запечнное мясо. Или с/с рыба. На бутерброд самое то.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

5. Способ приготовления выбирайте такой как: запекание, отваривание, тушение с min. количеством масла. Супы на нежирном, лучше втором, курином бульоне с удовольствием ест вся семья, а калорий там меньше, чем в жирном мясном супе.

6. Старайтесь есть каждые 3-5 часов. Это позволит не переедать и в итоге съедать меньше.

7. Также помним про воду ~ 1,5 л. в среднем.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

8. Уберите с глаз долой то, к чему неосознанно тянутся руки: вазочки с печеньем, конфетами, орешками и т.д. Наоборот, пусть на самом видном месте будут свежие овощи и фрукты.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

9. Не подъедайте: за детьми, мужем, котом. Прозвучит жестко, но именно эта фраза отучила меня доедать за домашними: "Я не помойка, чтобы все в себя складывать"

10. Увеличивайте бытовую активность. Ищите способы подвигаться везде, где можно. Вместо лифта-лестница. Машину на парковке ставим подальше от входа. Утром легкая зарядка и т.д



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Эти простые правила позволят снизить калорийность рациона, сделать пищу более здоровой и, не насилуя себя психологически, начать стройнеть.

Напомним, что диетолог Ольга Усенко назвала продукты, которые помогут сдвинуть вес с мертвой точки, если стрелка весов предательски остановилась на одной цифре.