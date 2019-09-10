Вредные пищевые привычки родом из детства: как с ними справиться

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Эксперт пояснила, как исправить неправильное пищевое поведение

Часто в детстве родители и близкое окружение, сами того не желая, закладывают детям вредные пищевые привычки. Они прочно укореняются в сознании ребенка и кочуют с ним во взрослую жизнь. Искаженное отношение к питанию и рациону может превратиться в настоящую проблему, если вовремя не внести коррективы в свое пищевое поведение. О том, как побороть заложенные с детства привычки в сфере питанию рассказала в Instagram эксперт по похудению Катя Медушкина. Кстати, она также поделилась секретами меню для крепкого и здорового сна.

"Пока не доешь суп, из-за стола не выйдешь!" Знакомая фраза? В детстве нам устанавливали определенные порядки в отношении еды. Они постепенно превратились в устойчивую привычку. Но так ли они нужны и полезны, как внушали нам родители?

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Топ-4 пищевые привычки родом из детства:

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Ешь все с хлебом!⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

“Хлеб - всему голова!”, “без хлеба не наешься” - так обосновывали это взрослые. Уже давно никто не заставляет, а вы продолжаете есть все с хлебом - продуктом, калорийность которого составляет в среднем 250-300 ккал на 100 граммов. Если с каждым приемом пищи съедать 1-2 кусочка, к своей суточной калорийности вы добавите 500-600 калорий совершенно незаметно!

”Раз в сутки суп должен быть в желудке!”

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Думаю каждый помнит, как его заставляли есть суп каждый день дома, в детсаду, в школе на обедах, он входит в стандартный обед любой столовой. Считалось, что горячее жидкое блюдо необходимо для хорошего пищеварения.

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На самом же деле вся его польза заключается лишь в восполнении водного баланса и не более. Так что если вы и так употребляете достаточно жидкости, суп совершенно необязательно есть каждый день.

Первое, второе и компот!⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обед из трех блюд появился в СССР очень давно как решение для общепита. И очень быстро вошло в обиход.

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На самом же деле важно не количество блюд за один приём пищи, а состав рациона. Питаться нужно разнообразно, грамотно сочетая нужные нутриенты, и уж точно не следовать устаревшим канонам, которые кроме гарантированного переедания ни к чему не ведут.

Доедай до конца!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

"Ешь давай, а то всю силу оставишь!" - кому бабушки так говорили? Были и другие "угрозы": не пойдешь гулять/не будешь смотреть телевизор/не вырастешь. Привычка доедать до "последней крошки" перекочевала и во взрослую жизнь.

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