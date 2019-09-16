ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як почати худнути: 10 простих кроків

Lite » Краса 16.09.2019 - 14:35
Як почати худнути: 10 простих кроків
Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог дала ефективні рекомендації для новачків

На нашу вагу здебільшого впливають харчові звички, тому і процес схуднення слід починати з них. Так, експерт по схудненню Катя Медушкина раніше розповіла, як побороти закладені з дитинства звички у сфері харчування. А якщо ви не знаєте, з чого ж почати процес схуднення і губитеся в морі доступної інформації, вам допоможе чіткий список основних кроків, який склала дієтолог Elena_goodfood і поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як зазначила експерт, він підійде тим, хто задумався про те, щоб привести себе у форму, мало знайомий з поняттям "правильне харчування", і при абревіатурі "кбжу" відчуває тихий жах.

Отже, ви вирішили худнути. І вкрай розумно вирішили робити це без шкоди для здоров'я, не вдаючись до дієт, диво-пігулок та іншого.

З чого почати?

1. Проаналізуйте свій раціон (добре пару днів записувати все, що з'їли) і по можливості виключіть найшкідливіші шкідливості, які несуть в собі порожні калорії, зайві кг і целюліт. Це: солодкі напої, йогурти, сирки, готові соуси, снеки, фастфуд, напівфабрикати і випічка.

Як почати худнути: 10 простих кроків

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Солодощі типу цукерок/тістечка замініть на мармелад, гіркий шоколад, пастилу, сухофрукти.

3. А білий хліб - цільнозерновим або житнім.

4. Замість ковбас і сосисок підійде запечене м'ясо. Або риба. На бутерброд саме те.

Як почати худнути: 10 простих кроків

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Спосіб приготування вибирайте такий як: запікання, відварювання, тушкування з min. кількістю масла. Супи на нежирному, краще другому, курячому бульйоні з задоволенням їсть вся сім'я, а калорій там менше, ніж у жирному м'ясному супі.

6. Намагайтеся їсти кожні 3-5 годин. Це дозволить не переїдати і в підсумку з'їдати менше.

7. Також пам'ятаємо про воду ~ 1,5 л. в середньому.

Як почати худнути: 10 простих кроків

Ілюстративне фото (pexels.com)

8. Приберіть з очей геть те, до чого підсвідомо тягнуться руки: вази з печивом, цукерками, горішками і т. д. Навпаки, нехай на самому видному місці будуть свіжі овочі і фрукти.

Як почати худнути: 10 простих кроків

Ілюстративне фото (pexels.com)

9. Не під'їдайте: за дітьми, чоловіком, котом. Прозвучить жорстко, але саме ця фраза відучила мене доїдати за домашніми: "Я не смітник, щоб все в себе складати".

10. Збільшуйте побутову активність. Шукайте способи порухатись скрізь, де можна. Замість ліфта-сходи. Машину на парковці ставимо подалі від входу. Вранці легка зарядка і т. д

Як почати худнути: 10 простих кроків
Ілюстративне фото (pexels.com)

Ці прості правила дозволять знизити калорійність раціону, зробити їжу більш здоровою і, не силуючи себе психологічно, почати стрункішати.

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Усенко назвала продукти, які допоможуть зрушити вагу з мертвої точки, якщо стрілка ваг зрадницьки зупинилася на одній цифрі.

Це міфи: дієтолог назвала фактори, які не впливають на схуднення Осіннє антистрес-меню: дієтолог дала важливі рекомендації
Новини України здоровое питаниесхудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся