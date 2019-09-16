Як почати худнути: 10 простих кроків

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог дала ефективні рекомендації для новачків

На нашу вагу здебільшого впливають харчові звички, тому і процес схуднення слід починати з них. Так, експерт по схудненню Катя Медушкина раніше розповіла, як побороти закладені з дитинства звички у сфері харчування. А якщо ви не знаєте, з чого ж почати процес схуднення і губитеся в морі доступної інформації, вам допоможе чіткий список основних кроків, який склала дієтолог Elena_goodfood і поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як зазначила експерт, він підійде тим, хто задумався про те, щоб привести себе у форму, мало знайомий з поняттям "правильне харчування", і при абревіатурі "кбжу" відчуває тихий жах.

Отже, ви вирішили худнути. І вкрай розумно вирішили робити це без шкоди для здоров'я, не вдаючись до дієт, диво-пігулок та іншого.

⠀

З чого почати?

1. Проаналізуйте свій раціон (добре пару днів записувати все, що з'їли) і по можливості виключіть найшкідливіші шкідливості, які несуть в собі порожні калорії, зайві кг і целюліт. Це: солодкі напої, йогурти, сирки, готові соуси, снеки, фастфуд, напівфабрикати і випічка.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

2. Солодощі типу цукерок/тістечка замініть на мармелад, гіркий шоколад, пастилу, сухофрукти.

3. А білий хліб - цільнозерновим або житнім.

4. Замість ковбас і сосисок підійде запечене м'ясо. Або риба. На бутерброд саме те.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. Спосіб приготування вибирайте такий як: запікання, відварювання, тушкування з min. кількістю масла. Супи на нежирному, краще другому, курячому бульйоні з задоволенням їсть вся сім'я, а калорій там менше, ніж у жирному м'ясному супі.

6. Намагайтеся їсти кожні 3-5 годин. Це дозволить не переїдати і в підсумку з'їдати менше.

7. Також пам'ятаємо про воду ~ 1,5 л. в середньому.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

8. Приберіть з очей геть те, до чого підсвідомо тягнуться руки: вази з печивом, цукерками, горішками і т. д. Навпаки, нехай на самому видному місці будуть свіжі овочі і фрукти.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

9. Не під'їдайте: за дітьми, чоловіком, котом. Прозвучить жорстко, але саме ця фраза відучила мене доїдати за домашніми: "Я не смітник, щоб все в себе складати".

10. Збільшуйте побутову активність. Шукайте способи порухатись скрізь, де можна. Замість ліфта-сходи. Машину на парковці ставимо подалі від входу. Вранці легка зарядка і т. д



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Ці прості правила дозволять знизити калорійність раціону, зробити їжу більш здоровою і, не силуючи себе психологічно, почати стрункішати.

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Усенко назвала продукти, які допоможуть зрушити вагу з мертвої точки, якщо стрілка ваг зрадницьки зупинилася на одній цифрі.