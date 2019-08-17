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Міфи чи правда: дієтолог назвала "шкідливі поради", яким не варто вірити

Lite » Краса 17.08.2019 - 15:13
Міфи чи правда: дієтолог назвала "шкідливі поради", яким не варто вірити
Ілюстративне фото (pexels.com)

Ці рекомендації нерідко зустрічаються в мережі і навіть у деяких експертів

Порад про те, як схуднути і отримати гарне підтягнуте тіло, в наш час буквально тисячі. При цьому, як зазначає дієтолог Альбіна Комісарова на своїй сторінці в Instagram, багато цих рекомендацій є неправдивими і навіть "шкідливими" і їм точно не варто слідувати.

"Це мій особистий рейтинг поганих порад, які я неодноразово зустрічаю не тільки на просторах інтернету, але і в листі призначень і рекомендацій", - написала експерт.

Їсти певні продукти в певний час

Солодке до 12, картопля до 14, банан до 15 та інша маячня. Створюючи тимчасові рамки для їжі, ми підтримуємо обмежувальний тип порушення харчової поведінки. Ніяких рамок немає!

Забороняти певні продукти, якщо немає непереносимості

Рис, хліб, масло вершкове - чому ж це не можна?!

Міфи чи правда: дієтолог назвала &quot;шкідливі поради&quot;, яким не варто вірити

Ілюстративне фото (pexels.com)

Падати в непритомність від виду цукру

Білий цукор це зло і смерть, від нього старіють та інше. Це не так! Абсолютно будь-які наукові рекомендації по харчуванню допускають використання доданого цукру в раціоні до 5-10%

Регулярно зважувати їжу і рахувати калорії

Для деяких це може бути актуально на перших порах, але не місяцями, це призводить до зациклювання.

Міфи чи правда: дієтолог назвала &quot;шкідливі поради&quot;, яким не варто вірити

Ілюстративне фото (pexels.com)

Виключати глютен і лактозу

І що, якщо добре переноситься? Так треба!

Поклонятися замінникам цукру

Не стевія і фитпарад. А цілком собі калорійні замінники(той же цукор): кокосовий, нектар агави, сироп топінамбура і тд. Відбувається підміна понять, людина впевнена, що цукор він не їсть, а їсть вона його багато.

Слідувати особливим, спеціальним, унікальним системам: АІП, детокс, виведення шлаків, палео та інше

Тільки здорове раціональне харчування, будь ласка!

Міфи чи правда: дієтолог назвала &quot;шкідливі поради&quot;, яким не варто вірити

Ілюстративне фото (pexels.com)

Здавати стотищ різних гормонів та лікувати їх мінімальні відхилення при відсутності скарг

Навіщо?! Це правда відсутність знань або відсоток від продажів лабораторних аналізів? Втомилася боротися!

Пити чарівні мастхевы з Бадів

Їх не існує ніде! Їх придумує не наукове співтовариство, а окрема людина, ви настільки їй довіряєте?

Міфи чи правда: дієтолог назвала &quot;шкідливі поради&quot;, яким не варто вірити

Міфи чи правда: дієтолог назвала &quot;шкідливі поради&quot;, яким не варто віритиІлюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, професійний дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, скільки прийомів їжі в день вважає оптимальним для ефективної боротьби з зайвою вагою.

Також дієтолог Олена Кален озвучила три дієвих способи, які допомагають впоратися з переїданням.

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