"Меня укусил зверь": врач рассказала, как не стать жертвой бешенства

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Специалист рассказала, что нужно делать в первую очередь после укуса животного

Врач-иммунолог Галина Грановская рассказала украинцам, как нужно действовать после укуса животных. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она рассказала, что недавно жертвой бешенства стала пожилая женщина, которую укусила собака. После укуса она не обратилась к медикам и в больницу попала только после того, как потеряла сознание.

"Во Львовской области у 68-летней женщины диагностировали бешенство. Ее укусила собака, но в больницу она не обратилась. Ни сразу, не на следующий день. Через три месяца ее нашли уже без сознания. Теперь вариантов нет -прогноз только летальный", - написала врач.

Она дала рекомендации о том, как вести себя после укуса животного и рассказала, что нужно сделать в первую очередь.

"Если позволите, простой алгоритм. Если вас укусил зверь, который может быть болен бешенством (а это - собака, кошка, ежик, лисица, летучая мышь, крыса, енот, хомяк и проч.), ваша задача - прийти в трамвпункт как можно скорее и сказать: "Меня укусил зверь". Нельзя трогать, играть и забирать домой лесных зверей. Во-первых, это жестоко по отношению к ним — потом они уже не могут вернуться домой (даже если человек просто погладил их), а во-вторых, от такого слишком ласкового зверя можно заразиться бешенством. Бешенство у зверей - это не всегда мутный взгляд, пена изо рта и агрессия в сторону всего живого. Это иногда аномальная ласковость и доверчивость", - предупредила Грановская.

Она объяснила, что если ситуация произошла с домашним животным, то за ним нужно наблюдать, так как даже те звери, которые обитают дома, могут подхватить это страшное заболевание. Грановская отметила, что в любой ситуации вакцинацию от бешенства нужно начинать немедленно.

"Если это ваш зверь, он ведет себя нормально и раньше с ним такое уже случалось (он уже кусал вас), а главное — он находится в вашей квартире безвылазно все время и с другими зверьми не контактирует — вы можете за ним наблюдать. Но это единственная ситуация, в которой вы можете просто наблюдать за зверем. Да и то - без стопроцентной гарантии, потому что вашего домашнего зверя могла укусить, например, больная крыса, о которой вы знать ничего не знали и ведать не ведали. В любом другом случае вам должны начать немедленную вакцинацию. Еще раз. В случае укуса неизвестного (или даже известного, но уличного) зверя вам должны начать немедленную вакцинацию. Все уговоры некоторых врачей травмпунктов: "У вас есть десять дней, чтобы поискать зверя, а потом начнем" - безграмотны и могут закончиться для вас фатально. У вас НЕТ десяти дней. Вы должны начать вакцинацию немедленно", - сообщила врач.

Она рассказала, что больные животные могут не погибнуть через 10 дней, а также через 15, поэтому она посоветовала наблюдать за домашними животными не менее 15 дней.

"Но учтите. Это важно. Иногда зверь умирает не в течение 10 дней. Иногда бешенство у зверя длится до 12-14 дней. И потому наблюдайте за укусившим вас зверем не менее 15 дней. И только после того, как он и через 15 дней встретит вас здоровым, можете прерывать вакцинацию досрочно", - рассказала Грановская.

Она объяснила, что вакцинация против бешенства – это безопасный способ предотвратить болезнь.

"Вакцина — это живой, искусственно выращенный вирус бешенства, не способный вызвать болезнь. Ее вводят по разным схемам, указанным в инструкции. Чаще всего — нулевой день (день обращения), третий, седьмой, четырнадцатый, двадцать первый и двадцать восьмой или тридцатый. Но бывают и другие схемы. Ничего не пишу о сыворотке - ее вводят вместе с вакциной разово в день обращения", - пояснила врач.

Кроме того, она отметила, что место укуса нужно промыть водой с мылом как можно быстрее.

"Об обработке раны водой с мылом — это желательно сделать в первые пятнадцать минут после укуса, но и позже можно. Перед обращением в травмпункт. Это снизит количество вируса в ране", - порекомендовала Грановская и добавила, что не стоит поддаваться на уговоры медиков сначала поискать животное, которое укусило, чтобы удостовериться, что оно заражено бешенством.

"Главное - не поддавайтесь на уговоры сначала побродить и поискать зверя. Это важно. Смерть от бешенства - одна из самых мучительных. И ее можно избежать. А значит — надо об этом говорить", - резюмировала Грановская.

Скриншот поста (facebook.com/galina.granovskaya)

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Видео: РБК-Украина