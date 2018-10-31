"Мене вкусив звір": лікар розповіла, як не стати жертвою сказу

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Фахівець розповіла, що потрібно робити в першу чергу після укусу тварини

Лікар-імунолог Галина Грановська розповіла українцям, як потрібно діяти після укусу тварин. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона розповіла, що нещодавно жертвою сказу стала літня жінка, яку вкусила собака. Після укусу вона не звернулася до медиків і в лікарню потрапила лише після того, як втратила свідомість.

"У Львівській області у 68-річної жінки виявили сказ. Її вкусила собака, але в лікарню вона не звернулася. Ні відразу, ні на наступний день. Через три місяці її знайшли вже без свідомості. Тепер варіантів немає -прогноз тільки смерть", - написала лікар.

Вона дала рекомендації про те, як вести себе після укусу тварини і розповіла, що потрібно зробити в першу чергу.

"Якщо дозволите, простий алгоритм. Якщо вас укусив звір, який може бути хворий на сказ (а це - собака, кішка, їжак, лисиця, летюча миша, щур, єнот, хом'як та ін.), ваше завдання - прийти в трамвпункт як можна швидше і сказати: "Мене вкусив звір". Не можна чіпати, грати і забирати додому лісових звірів. По-перше, це жорстоко по відношенню до них — потім вони вже не можуть повернутися додому (навіть якщо людина просто погладила їх), а по-друге, від такого дуже ласкавого звіра можна заразитися сказом. Сказ у тварин - це не завжди мутний погляд, піна з рота і агресія в бік всього живого. Це іноді аномальна ласкавість і довірливість", - попередила Грановська.

Вона пояснила, що якщо ситуація сталася з домашнім тваринам, то за ним треба спостерігати, так як навіть ті звірі, які живуть вдома, можуть підхопити це страшне захворювання. Грановська зазначила, що в будь-якій ситуації вакцинацію від сказу потрібно починати негайно.

"Якщо це ваш звір, він веде себе нормально і раніше з ним таке вже траплялося (він вже кусав вас), а головне — він знаходиться у вашій квартирі безвилазно весь час і з іншими звірами не контактує — ви можете за ним спостерігати. Але це єдина ситуація, в якій ви можете просто спостерігати за звіром. Та й то - без стовідсоткової гарантії, тому що вашого домашнього звіра міг вкусити, наприклад, хворий щур, про якого ви знати нічого не знали і відати не відали. В будь-якому іншому випадку вам повинні почати негайну вакцинацію. Ще раз. У разі укусу невідомої (чи навіть відомого, але вуличного) звіра вам повинні почати негайну вакцинацію. Всі вмовляння деяких лікарів травмпунктів: "У вас є десять днів, щоб пошукати звіра, а потім почнемо" - безграмотні і можуть закінчитися для вас фатально. У вас НЕМАЄ десяти днів. Ви повинні почати вакцинацію негайно", - повідомила лікар.

Вона розповіла, що хворі тварини можуть не загинути через 10 днів, а також через 15, тому вона порадила спостерігати за домашніми тваринами не менше 15 днів.

"Але врахуйте. Це важливо. Інколи звір не вмирає протягом 10 днів. Іноді сказ у звіра триває до 12-14 днів. І тому спостерігайте за тим звіром, що вас вкусив не менше 15 днів. І тільки після того, як через 15 днів зустріне вас здоровим, можете переривати вакцинацію достроково", - розповіла Грановська.

Вона пояснила, що вакцинація проти сказу – це безпечний спосіб запобігти хворобі.

"Вакцина — це живий, штучно вирощений вірус сказу, не здатний викликати хворобу. Її вводять різними схемами, зазначеними в інструкції. Найчастіше — нульовий день (день звернення), третій, сьомий, чотирнадцятий, двадцять перший та двадцять восьмий або тридцятий. Але бувають і інші схеми. Нічого не пишу про сироватку - її вводять разом з вакциною одноразово в день звернення", - пояснила лікар.

Крім того, вона зазначила, що місце укусу треба промити водою з милом якомога швидше.

"Про обробку рани водою з милом — це бажано зробити в перші п'ятнадцять хвилин після укусу, але і пізніше можна. Перед зверненням до травмпункту. Це знизить кількість вірусу в рані", - порекомендувала Грановська і додала, що не варто піддаватися на вмовляння медиків спочатку пошукати тварину, яка вкусила, щоб упевнитися, що вона заражена сказом.

"Головне - не піддавайтеся на вмовляння спочатку побродити і пошукати звіра. Це важливо. Смерть від сказу - одна з найболючіших. І її можна уникнути. А значить — треба про це говорити", - резюмувала Грановська.

Скріншот поста (facebook.com/galina.granovskaya)

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Відео: РБК-Україна