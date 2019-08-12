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Меган Маркл и ее топ-3 секрета, которые позволяют ей вернуться в форму после родов

Lite » Красота 12.08.2019 - 17:32
Меган Маркл и ее топ-3 секрета, которые позволяют ей вернуться в форму после родов
Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Раскрываем секреты герцогини Сассекской

Меган Маркл стала мамой совсем недавно: ее первенец Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор появился на свет 6 мая. Но герцогиня Сассекская уже постепенно возвращается к привычному активному образу жизни. Недавно она взяла на себя роль приглашенного редактора британского Vogue, затем объявила о намерении создать коллекцию для Marks & Spencer. Также участились выходы Маркл на различные мероприятия.

Что ж, Меган любит блистать на светских ивентах, восхищая поклонников стильными нарядами. А значит, вернуться в форму ей нужно как можно скорее. И к этому вопросу герцогиня подошла не менее серьезно, чем к остальным. Как уверяют инсайдеры, Меган упорно трудится над своей фигурой и внешностью, используя несколько "секретов".

Меган Маркл и ее топ-3 секрета, которые позволяют ей вернуться в форму после родовВо время беременности Меган немного прибавила в весе (фото: instagram.com/kensingtonroyal) 

Больше движения

Как известно, Меган еще до беременности была весьма спортивной. Благодаря физической подготовке 38-летняя звезда легко переносила беременность и даже на больших сроках совершала длительные перелеты. И главный секрет, который она использует и сейчас – йога и медитация. Благодаря им девушка отлично прорабатывает все мыщцы, а также заметно успокаивается и расслабляется после насыщенных дней.

Говорят, студию для занятий герцогине оборудовали прямо в Фрогмор-хаусе. Таким образом, Меган может практиковать в удобное время. К слову, по слухам, герцогиня даже приучила к занятиям мужа, принца Гарри.

Меган Маркл и ее топ-3 секрета, которые позволяют ей вернуться в форму после родовЙоге Меган обучала мама – сетрифицированный инструктор (фото: instagram.com/kensingtonroyal) 

Травяной чай вместо черного

Питание – второй пункт, который помогает герцогине. Так, в недавнем интервью она призналась, что встретились с главным редактором Vogue Эдвардом Эннифулом "за чашкой мятного чая". Общественность тут же принялась обсуждать, что Меган не чтит британские традиции и черному чаю предпочитает травяной. Тем не менее, такой выбор, безусловно, способствует красоте и стройности Меган (как известно, травяные чаи и настои прекрасно выводят токсины и способствуют снижению веса).

Также Меган продолжает держать диету, которую ей составил специалист. Но, к слову, герцогиня оказалась не такой строгой вегетарианкой, как ее привыкли показывать в СМИ. Недавно Меган рассказала, что любит тако с курицей.

Меган Маркл и ее топ-3 секрета, которые позволяют ей вернуться в форму после родовВода и травяные чаи помогают восстановить пищеварение (фото: instagram.com/kensingtonroyal) 

Свободный крой

Стиль – еще один пункт, который помогает герцогине блистать на ивентах, пока она окончательно не вернулась к привычному весу. Он стал "более расслабленным", по словам ее стилиста, и менее строгим. Как и многие молодые мамы, изначально Меган выбирала вещи свободного кроя, которые скрывают лишние килограммы и позволяют чувствовать себя раскованно.

А выход Маркл на Уимблдоне в джинсах и белом пиджаке показал, что она уже почти вернулась в привычную форму. Ведь в этом наряде она уже как-то появлялась на людях. Каждая мама подтвердит: если тебе удалось надеть вещи, которые ты носила до беременности – это победа!

Меган Маркл и ее топ-3 секрета, которые позволяют ей вернуться в форму после родовМеган всегда продумывает образы до мелочей (фото: instagram.com/kensingtonroyal) 

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