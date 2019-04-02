Королевский пример: топ-4 варианта укладки Меган Маркл, которые легко повторить

Меган Маркл (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Они просты в исполнении и подойдут каждой

Стиль Меган Маркл – одна из самих обсуждаемых тем мировых СМИ. И прическа – его немаловажная составляющая. Ведь, как известно, никакой – даже самый изысканный – наряд не будет смотреться без подходящей к нему укладки. Мы выделили самые лучшие прически жены принца Гарри по двум критериям: актуальность и легкость в исполнении. Берем на вооружение!

Стильный пучок

Одна из самых любимых причесок Меган Маркл - пучок (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Эта одна из самых любимых всеми девушками мира причесок покорила сердце даже герцогини. Она универсальна, легка, проста и не требует практически никакой сноровки. Просто соберите волосы на затылке или немного ниже, зафиксируйте с помощью невидимок или резинки, а затем выпустите пару прядей у висков.

Одна из самых любимых причесок Меган Маркл - пучок (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Но у Меган, разумеется, есть "фишки": к примеру, она любит делать небольшой начес, как бы приподнимая у основания пучка. А еще ее стилист по волосам обожает более "гламурные" вариации с гладко зачесанными волосами и мастерски закрученными прядями. Над таким вариантом стоит потрудиться, если вы идете на важную встречу или мероприятие.

Ракушка

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Если вы считаете, что эта прическа давно вышла из моды, посмотрите на Меган – на ней она всегда выглядит свежо и актуально. А все потому, что парикмахер Маркл знает: нужно не бояться брать тренды прошлого и с помощью пары новых идей превращать их в хиты. Так, классическую "ракушку" можно дополнить новым элементом, поменять пробор, не затягивать волосы туго, а наоборот – взбить и акцентировать на объеме, выпустить все те еже пряди… Включаем фантазию!

Хвост

Хвост встречается реже и все же это также практичная прическа (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Открыть идеальный овал лица и высокие скулы, а также сделать образ по-девичьи юным помогает простой хвост. Меган Маркл обожает такую прическу еще и потому, что она удобна и актуальна для любого события – будь то прием у высокопоставленных особ или прогулка на лошадях. Если вы собираетесь пойти с такой прической на светское мероприятие, то вам как нельзя лучше подойдут крупные серьги. А еще его можно разнообразить, эскпериментируя с украшениями, высотой и пышностью самого "хвоста" – для этого волосы можно завить щипцами или, наоборот, вытянуть с помощью утюжка, сделав гладким и блестящим.

Распущенные волосы

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Распущенные волосы – тоже прическа, даказано Меган Маркл. Но речь идет, разумеется, о продуманной и стильной укладке, а не просто растрепанных после душа прядях. Такой выбор хорош как для вечерних выходов, так и для обычной прогулки и сочетается практически со всеми нарядами. И здесь тоже масса вариаций: слегка подкрученные; искусно завитые в локоны; прямые, словно "рваные" пряди; легкие волны, закрученные от лица, как у ангелов Victoria’s Secret… еще одно поле для творчества – пробор. Сделайте непривычный для себя вариант, и вы увидите – образ будет смотреться совершенно по-новому.

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