Маска для волос по рецепту голливудских звезд: эффективное средство

Красивые длинные локоны во все времена были и будут символом женственности, уюта и нежности. Положительное воздействие на локоны оказывают натуральные компоненты, поскольку лучшая забота о красоте и здоровье всегда исходит от природы, пишет бьюти-блогер Марина на своей странице в Instagram "Домашний косметолог".



Этот рецепт потрясающей маски - смузи для волос на основе авакадо создал мастер по прическам Эндрю Фицсаймонс специально для Кортни Кардашьян, когда у нее начали выпадать волосы и стали ломкими и безжизненными. После того, как реалити-звезда проверила маску, она поделилась ею на своем сайте, т. к. рецепт оказался оооочень эффективным и результативным.



Авокадо используется во множестве рецептов для красоты, кладезь полезных компонентов просто зашкаливает и для вашей домашней маски это тоже станет важным ингредиентом. В такой маске особенно нуждаются тусклые, безжизненные волосы. Она помогает сделать их мягкими, увлажненными, шелковистыми и упругими.

Иллюстративное фото (pixabay.com)



ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

1 авокадо.

2 ст.л. оливкового масла.

Сок 1/2 лимона.

2 ст.л. меда.

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Смешайте все компоненты в блендере, а затем нанесите состав на корни волос. Сделайте легкий массаж и распределите оставшуюся массу по всей длине волос. Уберите волосы в пучок, чтоб они не испачкали одежду.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Важно не укутывать волосы: т.к. в состав входит лимонный сок, он, с помощью кислорода, помогает проникать другим компонентам маски в самые глубокие шары волосков. Через 45 минут маску можно смывать теплой водой. Лучше всего маску наносить на влажные чистые волосы.



Применение: 1 раз в неделю.

Курс: 10-15 процедур.



Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Напомним, победительница Холостяк-10 Даша Ульянова раскрыла личные секреты по уходу за волосами.