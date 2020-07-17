Маска для волосся за рецептом голлівудських зірок: ефективний засіб

Красиві довгі локони у всі часи були і будуть символом жіночності, затишку і ніжності. Позитивний вплив на локони надають натуральні компоненти, оскільки краща турбота про красу і здоров'я завжди виходить від природи, пише б'юті-блогер Марина на своїй сторінці в Instagram "Домашній косметолог".



Цей рецепт приголомшливою маски - смузі для волосся на основі авокадо створив майстер по зачісках Ендрю Фицсаймонс спеціально для Кортні Кардашян, коли в неї почало випадати волосся та стало ламким і млявим. Після того, як реаліті-зірка перевірила маску, вона поділилася нею на своєму сайті, т. як рецепт виявився дуууже ефективним і результативним.



Авокадо використовується в безлічі рецептів для краси, джерело корисних компонентів просто зашкалює і для вашої домашньої маски це теж стане важливим інгредієнтом. У такій масці особливо потребують тьмяні, мляві волосся. Вона допомагає зробити їх м'якими і зволоженими, шовковистим і пружними.

Ілюстративне фото (pixabay.com)



ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

1 авокадо.

2 ст. л. оливкової олії.

Сік 1/2 лимона.

2 ст. л. меду.

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Змішайте всі компоненти в блендері, а потім нанесіть маску на коріння волосся. Зробіть легкий масаж і розподіліть масу, що залишилася по всій довжині волосся. Приберіть волосся в пучок, щоб воно не забруднило одяг.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Важливо не кутати волосся: т. к. до складу входить лимонний сік, він, з допомогою кисню, допомагає проникати іншим компонентам маски в найглибші шари волосків. Через 45 хвилин маску можна змивати теплою водою. Найкраще маску наносити на вологе чисте волосся.



Застосування: 1 раз на тиждень.

Курс: 10-15 процедур.



Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

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