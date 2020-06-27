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Счастье для волос: победительница Холостяк-10 раскрыла личные секреты по уходу за локонами

Lite » Красота 27.06.2020 - 16:39
Счастье для волос: победительница Холостяк-10 раскрыла личные секреты по уходу за локонами
Даша Ульянова (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Даша Ульянова назвала важные составляющие красивых волос

Победительница Холостяк-10 Даша Ульянова может похвастаться не только стройным и подтянутым телом и точеной фигурой, но и роскошной шевелюрой. Длинные и густые волосы девушки – предмет восхищения ее поклонников. Даша решила ответить на часто задаваемые вопросы по уходу за локонами и рассекретить свои бьюти-ритуалы.

Девушка показала "лифтолук", на котром запечатлена в летнем черном платье с серо-серебристыми вставками на рукавах и ассиметрично расположенными крупными металлическими пуговицами. Она дополнила образ белой вместительной сумочкой и открытыми босоножками со стразами. Ее волосы были гладко уложены на ровный пробор.

"Не буду скрывать, что генетика играет не последнюю роль и мне с ней повезло. Но! Любую генетику можно испортить отсутствием ухода или неправильным уходом. Я пью витамины и стараюсь максимально много их употреблять из продуктов (рыба, орехи, бобовые, зеленые овощи, устрицы, кстати, тоже полезны).

Счастье для волос: победительница Холостяк-10 раскрыла личные секреты по уходу за локонами

Даша Ульянова показала нарядный летний образ (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Стараюсь реже сушить волосы феном. Если целый день дома, могу нанести на волосы кокосовое масло. Делаю процедуру на влажные волосы.

Раз в месяц делаю "счастье для волос" - это лучшее, что со мной случалось. Но! Важно найти хорошего мастера, который нанесет на вашу голову качественный состав. Для мытья использую только профессиональные линейки. Никакого массмаркета! Еще одно, многое зависит от расчески, выбирайте тоже профессиональные, которые не выдирают и не ломают волосы", - подобно описала Даша.

Напомним, что ранее ведущий шоу Холостяк пояснил, почему не сложилась пара Макса Михайлюка и Даши Ульяновой.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины СТБХолостяктв-шоу
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