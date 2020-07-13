Мощный активатор для роста бровей: домашний рецепт

Иллюстративное фото (pexels.com)

Это эффективное средство позволит отрастить густые натуральные брови

Широкие густые брови остаются на пике моды уже несколько лет. Натуральные, густые и ухоженные брови – настоящее украшение каждой женщины. Они влияют на выразительность и очертание лица, мимику, делают взгляд эффектным и обворожительным. Бьюти-блогер Марина поделилась на своей странице в Instagram простым, но действенным рецептом средства-активатора роста бровей.



В последние годы легко заметить, что мода на форму бровей потерпела серьезные изменения: если несколько лет назад мы еще наблюдали тонкие ниточки, подведенные острым карандашом, то чуть позже на смену им пришла графичность и четкая форма. Но сейчас, пожалуй, случились самые кардинальные изменения: девушек покорили широкие натуральные брови с естественной небрежностью. Добиться такой формы не так-то просто: некоторым приходится приложить немало усилий в погоне за трендами, и только единицы спокойно носят новый тренд.



Частое выщипывание металлическим пинцетом, регулярное окрашивание приводит к потере их густоты. Решить эту проблему может правильно подобранное средство, которое можно приготовить самостоятельно, следуя рецепту.

Иллюстративное фото (pexels.com)

⠀

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

⠀

0,5 ч. л. касторового масла.

5 капель витамина Е.

10 капель лукового сока.

⠀

Все компоненты смешать до однородного состояния. Специальной кисточкой (подойдёт из под старой туши) тщательно промазать, круговыми движениями (лёгкий массаж) зону бровей и их роста активирующим средством, выдержать 2 часа, смыть тёплой водой.



Чтобы перебить неприятный запах средства, в него можно добавить 3-4 капли эфирного масла лимона.



Обязательное условие - РЕГУЛЯРНОСТЬ.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Применение: 1 раз в день - 1 месяц.

Далее: Через день.



Срок хранения: 3 дня в холодильнике.



Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Напомним, победительница Холостяк-10 Даша Ульянова раскрыла личные секреты по уходу за волосами.