Маска-пленка от черных точек в домашних условиях: эффективный рецепт

Сделать маску-пленку для лица с натуральным составом дома не так сложно
Маска-пленка от черных точек – прекрасный способ очистить поры и кожу лица. Можно купить готовый продукт в магазине или же приготовить не менее эффективный и более натуральный аналог дома. Рецептом очищающей маски поделилась владелица собственного косметического бренда и бьюти-блогер Ирина Шарк.
Липкая маска приклеивается к верхнему слою кожи, притягивая жир и грязь за счет компонентов в составе, чаще всего это:
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Поливиниловый спирт - полимер, загуститель, благодаря которому маска превращается в ту самую пленку.
Глина – вытягивает загрязнения из пор.
Уголь и угольная пыль – тоже очищает, абсорбируя загрязнения и уменьшает воспаление.
Витамины, гиалуронка, и другие компакты, успокаивающие, увлажняющие и подтягивающие кожу.
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Домашний аналог маски-пленки:
Приготовление займет не больше 5 минут:
Воду доводим до кипения, опускаем ромашку и анчан, уменьшаем огонь и оставляем на несколько минут. Убираем цветы и добавляем агар-агар обязательно помешивая. Как только начнет пузыриться снимаем с огня, остужаем до комфортной температуры и добавляем витамин.
Тем временем распариваем кожу и теплую маску наносим достаточно оперативно. Занимаем горизонтальное положение. Маска быстро превратится в пленку, снимается одним пластом, легко и безболезненно, очищая кожу и дополнительно увлажняя ее.
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