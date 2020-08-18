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Как ухаживать за проблемной кожей лица: важные правила и запреты от дерматолога

Вторник 18 августа 2020 08:35
Как ухаживать за проблемной кожей лица: важные правила и запреты от дерматолога
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Врач рассказала, на что обратить внимание обладательницам кожи с акне

Проблемная кожа лица даже во взрослом возрасте- не такая уж редкая проблема. Врач-дерматолог Виктория Ахтарния рассказала, на что обратить внимание, когда имеете проблемы с высыпаниями на коже.

Что не нужно делать:

Не касайтесь лица руками, или хотя бы дисциплинируйте себя этого не делать

Не забывайте следить за чистотой мобильного телефона, наволочек и полотенца для лица, можно его заменить на бумажные

Не протирайте кожу спиртом, различными спиртовыми растворами, антисептиками

Не давите ПРЫЩИ, иногда это даже смертельно опасно

Как ухаживать за проблемной кожей лица: важные правила и запреты от дерматолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Очищайте кисти для макияжа ежедневно. Лучше использовать одноразовые спонжи для нанесения тона или просто чистые руки.

Не используйте масляные очищающие средства

Забудьте про скрабы для лица, они травмируют кожу и еще больше провоцируют обострение акне

Правила ухода за кожей с акне:

  • При выборе декоративной косметики обращайте внимание на пометки: "non-comedogenic", "oil free"
  • Умывание 2 раза в день (ага, и даже, если вы не краситесь и не надо ничего смывать)
  • Если вы краситесь, то первым этапом будет демакияж, это может быть мицеллярная вода (ее нужно смывать обязательно, даже если на бутылочке написано другое)
  • Очищение (только не мыло, это должно быть специальное средство для кожи с акне)

Как ухаживать за проблемной кожей лица: важные правила и запреты от дерматолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Тонизирование - этап, который можно пропустить. Но если очень любите, то пожалуйста
  • SPF-крем утром (30-50) и увлажняющий крем на ночь (да, жирную кожу нужно увлажнять, есть достаточно хорошие крема легкой гелевой текстуры для проблемной кожи


Это базовые рекомендации, которые подойдут обладательницам кожи с акне, в каждом случае продукты могут варьироваться в зависимости от потребностей кожи. И + лечебные средства, которые чаще наносятся вечером.

Ранее врач-дерматолог дала советы, что взять на море и как ухаживать за кожей в отпуске.

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