Маска-плівка від чорних точок в домашніх умовах: ефективний рецепт

Зробити маску-плівку для обличчя з натуральним складом удома не так складно
Маска-плівка від чорних точок – прекрасний спосіб очистити пори і шкіру обличчя. Можна купити готовий продукт в магазині або приготувати не менш ефективний і більш натуральний аналог будинку. Рецептом очищувальної маски поділилася власниця власного косметичного бренду і б'юті-блогер Ірина Шарк.
Липка маска приклеюється до верхнього шару шкіри, притягаючи жир і бруд за рахунок компонентів у складі, частіше всього це:
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Полівініловий спирт - полімер, загусник, завдяки якому маска перетворюється в ту саму плівку.
Глина – витягує забруднення з пір.
Вугілля та вугільна пил – теж очищає, абсорбуючи забруднення і зменшує запалення.
Вітаміни, гиалуронка, та інші компакти, що заспокоюють, зволожують і підтягують шкіру.
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Домашній аналог маски-плівки:
Приготування займе не більше 5 хвилин:
Воду доводимо до кипіння, опускаємо ромашку і анчан, зменшуємо вогонь і залишаємо на кілька хвилин. Прибираємо квіти і додаємо агар-агар обов'язково помішуючи. Як тільки почне пузиритися знімаємо з вогню, охолодити до комфортної температури і додаємо вітамін.
Тим часом розпарюємо шкіру і теплу маску наносимо досить оперативно. Займаємо горизонтальне положення. Маска швидко перетвориться в плівку, знімається одним шаром, легко і безболісно, очищаючи шкіру і додатково зволожуючи її.
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