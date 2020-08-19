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Косметолог назвала топ-10 ошибок в домашнем уходе за кожей

Среда 19 августа 2020 19:55
Косметолог назвала топ-10 ошибок в домашнем уходе за кожей
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Эксперт рассказала, что не стоит делать в домашних условиях

Походы к косметологу – дело полезное, но не всегда на это есть время и средства. Однако при домашнем уходе очень важно не навредить себе! Косметолог Виктория Вовк перечислила несколько самых популярных ошибок.

Что не стоит делать в домашних условиях:

  • не умываться агрессивными умывающим средствами (ощущение стянутости после умывания недопустимо)
  • не умываться мицелярной водой или тоником (это средства для дополнительного очищения, но не основное умывание, как вода и умывалочка)

Косметолог назвала топ-10 ошибок в домашнем уходе за кожей

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • не использовать масла в чистом виде для увлажнения кожи (в чистом виде любое масло иссушает кожу и создаёт плёнку)
  • не использовать летом питательные кремы и плотные текстуры (создаёт плёнку, кожа не дышит), разве что при сухой коже и под глазками
  • не выходить на улицу с сывороткой или флюидом (обязательно закрывать эти средства сверху кремом, иначе они создают ощущение стянутости и пленки)

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  • не использовать для умывания лица дополнительные гаджеты в виде щёток (особенно при проблемной коже, создаст дополнительный риск инфицирования на коже)

Косметолог назвала топ-10 ошибок в домашнем уходе за кожей

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • не закупать сразу несколько непроверенных средств (особенно при чувствительной коже или склонной к аллергическим реакциям). Вводите по 1 средству, чтобы понимать отдельно реакцию на каждое
  • не выходить на улицу без крема, да на 1 минуточку к соседке. Пыль, солнце и т.д наносят вред нашей коже, а крем это защита, особенно если с SPF

Косметолог назвала топ-10 ошибок в домашнем уходе за кожей

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • не перегружайте кожу несколькими средствами (крем, тональный, защита) используйте мультифункциональные кремы 2в1 и 3в1, это сэкономит время, деньги и не будет перегружать кожу
  • не используйте в чистом виде витамины (С,А,В и другие) в домашнем уходе, это очень опасно и чревато последствиями

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