Мало ем, но не худею: эксперт назвала возможные причины

Нередко складывается ситуация, когда ты вроде бы все делаешь правильно - питаешься здоровой пищей и занимаешься спортом, а вес замер на одной отметке и не двигается. Что же делать? Врач и фитнес-тренер Екатерина, которая ранее раскрыла топ-8 хитростей для стройной фигуры, рассмотрела в своем блоге в Instagram kate_pro_fit самые частые причины этого явления и дала советы, как изменить ситуацию.

Топ-6 причин, почему вы не худеете:

Причина №1 - порции маленькие, а калорийность высокая

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Очень легко перебрать калории орехами, сухофруктами, злаковыми батончиками, хлебцами, сыром Если вам кажется, что вы кушаете мало, но вес не двигается, то попробуйте хотя бы пару дней посчитать калорийность всего, что вы съели. Учитывайте все! Даже то, что пробовали при приготовлении/доели за ребенком/брали у мужа и т.п.



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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Причина №2 - вы слишком мало едите

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Именно это может вызывать стресс у организма, который думает, что настали тяжелые времена и поэтому не хочет расставаться с накопленным весом. Чтобы предотвратить это, нужно есть не меньше вашего ОСНОВНОГО ОБМЕНА, иначе худеть вы не будете.

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Если вы худеете и вдруг застряли на мертвой точке, увеличьте ваш суточный калораж на 200-400 ккал/сут на пару недель, это поможет вашему организму выйти из стресса и продолжать худеть дальше.

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Причина №3 - вы оцениваете объемы пищи на глаз

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Вам действительно может казаться, что вы едите мало, но попробуйте на весах измерить, сколько вы едите на каждый прием пищи и проанализируйте полученный результат.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

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Причина №4 - вы оцениваете то, как вы худеете, только по цифрам на ваших весах

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Это очень субъективный показатель, который может меняться от водного режима/температуры окружающей среды/соли в пище/менструального цикла/стресса/забитости кишечника и т.п.

Взвешиваться нужно 1 раз в неделю, а то и вообще не взвешиваться. Нужно ориентироваться на то, как сидит ваша одежда (стала ли она свободнее), на то, как вы выглядите в зеркале. Делайте фото и сравнивайте до и после, либо замеряйте ваши данные сантиметровой лентой.

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Причина №5 - вы нетерпеливы

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В норме в неделю должно уходить 0.1% вашего текущего веса. Т.е. для 70 кг - норма терять 700г в неделю. Больше не нужно!



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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Причина №6 - патология эндокринной системы

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Если никакие советы вам не помогают, в таком случае вам необходимо обратиться к терапевту или эндокринологу и пройти обследование.

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Ранее мы публиковали простые правила здорового питания, которых может придерживаться каждый, от диетолога Ольги Усенко.