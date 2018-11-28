Макияж для губ: топ-5 трендов в 2019 году

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Каждая модница сможет подобрать подходящий оттенок

Эксперты рассказали, какие оттенки помады будут актуальными в 2019 году и как их лучше всего наносить на кожу, чтобы добавить губам объема и красоты. Об этом рассказывает "1+1".

Современные тренды меняются быстро, поэтому модницам приходится регулярно не только обновлять гардероб, но и совершать набеги на магазины косметики, чтобы выбрать помаду, которая сможет добавить завершенности к выбранному образу.

Эксперты назвали пять оттенков помады, которые будут в тренде в 2019 году.

1. Идеальный блеск. Специалисты рекомендуют отложить матовые помады до лета и оставить в своих косметичках только глянцевые основы для губ, которые способны не только подчеркнуть их форму, но и увлажнить кожу. Они советуют использовать прозрачный блеск для создания эффекта "макияж без макияжа" или наносить такой блеск поверх яркой основы.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

2. Классический красный. Этот тон всегда актуален, но только для тех модниц, которым он идет. Эксперты утверждают, что свой оттенок красной помады можно найти практически для каждой женщины. Этот цвет используется в основном вечером и не годится для повседневного офисного макияжа.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

3. Нестандартная палитра. Эти оттенки подойдут для молодых и смелых модниц, которые не боятся экспериментировать с оттенками и выделяться в толпе. Эксперты рекомендуют в 2019 году использовать все оттенки – от ультрафиолета до оранжевого.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

4. Цвет красного вина. Винный оттенок помады – идеальный тон для холодного зимнего периода. Такая помада прекрасно подойдет для эффектного вечернего выхода и добавит в образ нотки пикантности и оригинальности.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

5. Яркий блеск. Губы с перламутровым оттенком были на пике популярности в начале 90-х годов. И вот снова этот оттенок становиться актуальным. Специалисты рекомендуют экспериментировать с блестками, оттенком металлик или нежным мелким глиттером. Все эти тона сейчас в тренде и поэтому модницы могут их смело использовать.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Напомним, ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян и Кайли Дженнер представили новые цвета губных помад.

А также рассказывали о том, что специалисты подобрали 5 самых главных цветов зимы.

Видео: РБК-Украина