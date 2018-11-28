Макіяж для губ: топ-5 трендів в 2019 році

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Кожна модниця зможе підібрати відповідний відтінок

Експерти розповіли, які відтінки помади будуть актуальними в 2019 році і як їх краще всього наносити на шкіру, щоб додати губам об'єму і краси. Про це розповідає "1+1".

Сучасні тренди змінюються швидко, тому модницям доводиться регулярно не тільки оновлювати гардероб, але і робити набіги на магазини косметики, щоб вибрати помаду, яка зможе додати завершеності до вибраного образу.

Експерти назвали п'ять відтінків помади, які будуть в тренді в 2019 році.

1. Ідеальний блиск. Фахівці рекомендують відкласти матові помади до літа і залишити в своїх косметичках тільки глянцеві основи для губ, які здатні не тільки підкреслити їхню форму, але і зволожити шкіру. Вони радять використовувати прозорий блиск для створення ефекту "макіяж без макіяжу" або наносити такий блиск поверх яскравої основи.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

2. Класичний червоний. Цей тон завжди актуальний, але тільки для тих модниць, яким він іде. Експерти стверджують, що свій відтінок червоної помади можна знайти практично для кожної жінки. Цей колір використовується в основному ввечері і не годиться для повсякденного офісного макіяжу.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

3. Нестандартна палітра. Ці відтінки підійдуть для молодих і сміливих модниць, які не бояться експериментувати з відтінками і виділятися в натовпі. Експерти рекомендують у 2019 році використовувати всі відтінки – від ультрафіолету до помаранчевого.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

4. Колір червоного вина. Винний відтінок помади – ідеальний тон для холодного зимового періоду. Така помада чудово підійде для ефектного вечірнього виходу і додасть в образ нотки пікантності та оригінальності.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

5. Яскравий блиск. Губи з перламутровим відтінком були на піку популярності на початку 90-х років. І ось знову цей відтінок стає актуальним. Фахівці рекомендують експериментувати з блискітками, відтінком металік або ніжним дрібним глітером. Всі ці тони зараз в тренді і тому модниці можуть їх сміливо використовувати.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер представили нові кольори губних помад.

А також розповідали про те, що фахівці підібрали 5 найголовніших кольорів зими.

Відео: РБК-Україна