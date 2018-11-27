Магия цвета: Ким Кардашьян и Кайли Дженнер представили новые цвета губных помад

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер (instagram.com/kimkardashian)

Сестры снялись в рекламной кампании декоративной косметики

Знаменитые американские теледивы и успешные бизнес-вумен Ким Кардашьян и Кайли Дженнер поразили совместной фотосессией для рекламной кампании линии декоративной косметики KKW X KYLIE. Это коллаборация их собственных брендов. На страницах в Instagram звездных сестер можно увидеть яркие кадры с фотосета.

Фото: Кайли Дженнер и Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Сестры представили на фото новые цвета губных помад, которые невероятно популярны во всем мире. Многие бьюти-блогеры часто используют в макияже помады от знаменитостей.

Девушки решили на себе продемонстрировать всю глубину цветов новой палитры.

Фото: сестры Кардашьян-Дженнер (instagram.com/kimkardashian)

На фото Ким и Кайли позируют с короткими стрижками "каре". Девушки часто меняют прически с помощью париков. Одеты звезды в сексуальные боди.

Фото: новая палитра оттенков губных помад от KKW X KYLIE (instagram.com/kimkardashian)

Поклонники звездного семейства не прошли мимо их новой фотосессии, оставив под снимками сотни восторженных комплиментов. Многие отметили, что выглядят сестры роскошно в этом образе.

Ранее украинскую поп-диву Настю Каменских сравнили с Ким Кардашьян. Поводом для сравнения Насти с американской светской львицей стало провокационное фото Насти на краю бассейна.

Также мы сообщали о том, что Ким Кардашьян пожаловалась на своего мужа, Канье Уэста.

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