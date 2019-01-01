Лучше таблеток: почему рассол и кисломолочные продукты помогают при похмелье

Иллюстративное фото: unsplash/Monika Grabkowska

Рассол и кефир более эффективно помогают от головной боли, нежели таблетки

Голова буквально "раскалывается", артериальное давление шалит, жажда, тошнота, жуткая слабость и озноб — наверняка многим известны крайне неприятные симптомы похмелья.

После веселого застолья решить эту проблему можно с помощью медикаментов от тошноты или головной боли. И все же интересно, что наиболее проверенным средством от похмелья является именно рассол. Однако никакой магии в этом нет. Всему есть научное объяснение.

"Магия" рассола при похмелье объясняется следующими факторами.

Первое — эффективность рассола при похмелье объясняется сбалансированным содержанием солей калия, магния, натрия. Употребляя рассол, вы пополняете тем самым запас солей-электролитов (а после застолья их вашему организму ой как не хватает). Другими словами, в организме восстанавливается водно-солевой баланс.

Второй фактор — рассол помогает остановить тошноту.

Почему же именно рассол помогает от похмелья? На самом деле, даже не важно, пьете вы именно рассол или нет. Главное — ваш напиток содержит соль! Именно этот элемент способен задержать воду в организме, что предотвращает обезвоживание и интоксикацию.

Поэтому очень важно убедиться, что вы пьете рассол, а не маринад — уксус в таком состоянии точно будет лишним!

Пейте при похмелье рассол, а не маринад (фото: pixabay/barbeeanne)

Сколько нужно выпить рассола при похмелье? Ну, точно не литровую банку! Вам достаточно всего пол стакана солевого раствора. В этом вопросе не переусердствуйте, а иначе эффект будет противоположным. Вместо приятного облегчения вы получите отек тканей и дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. А это чревато усиленной головной боли.

Конечно, вы можете отказаться от "бабушкиного" метода и принимать различные таблетки от головной боли. Но интересно, что медикаменты лишь временно устраняют головную боль. А вот рассол восстанавливает солевой баланс в организме и пополняет полезные вещества, утраченные во время пьянки.

Обратите внимание, что при похмелье особенно хорошо помогает капустный рассол. Попадая в организм, алкоголь быстро преобразовывается в ацетальдегид (уксусный альдегид) — не самое полезное для вас химическое соединение. В рассоле из капусты содержится янтарная кислота, она помогает превратить уксусный альдегид в более безобидные вещества.

Почему же кисломолочные продукты помогают при похмелье?

Кисломолочные продукты также способствуют восстановлению организма от похмелья (фото: unsplash/Alison Marras)

Да, действительно кисломолочка (айран, кефир, кумыс, порой и йогурты) также помогают избавиться от неприятных проявлений похмелья.

Никакой магии нет. Опять в силу вступает химия. Дело в том, что кисломолочные продукты способны довольно быстро восстановить нарушенный обмен веществ в организме, пополнив запасы протеинов, витаминов и минералов.

Полезные бактерии в кисломолочных продуктах помогают вывести из "уставшего" организма токсины. Аминокислоты возвращают былой аппетит. Более того, кисломолочные бактерии способны выступать гепатопротекторами, то есть защитить вашу печень.

Кстати, до этого LITE давал необычные рецепты популярных салатов: Селедка под шубой, Мимоза и Оливье.

Напомним, ранее онлайн-агрегатор отзывов и рецензий Metacritic назвал топ-20 лучших сериалов 2018 года.

Как встречают новый год в Европе (видео: РБК-Украина)