Краще таблеток: чому розсіл і кисломолочні продукти допомагають при похміллі

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Розсіл і кефір більш ефективно допомагають від головного болю, ніж таблетки

Голова буквально "розколюється", артеріальний тиск шаленіє, спрага, нудота, сильна слабкість і озноб — напевно, багатьом відомі вкрай неприємні симптоми похмілля.

Після веселого застілля вирішити цю проблему можна за допомогою медикаментів від нудоти або головного болю. І все ж цікаво, що найбільш перевіреним засобом від похмілля є саме розсіл. Однак ніякої магії в цьому немає. Всьому є наукове пояснення.

"Магія" розсолу при похміллі пояснюється наступними чинниками.

Перше — ефективність розсолу при похміллі пояснюється збалансованим вмістом солей калію, магнію, натрію. Вживаючи розсіл, ви поповнюєте тим самим запас солей-електролітів (а після застілля їх вашому організму ой як не вистачає). Іншими словами, в організмі відновлюється водно-сольовий баланс.

Другий фактор — розсіл допомагає зупинити нудоту.

Чому ж саме розсіл допомагає від похмілля? Насправді, навіть не важливо, чи п'єте ви саме розсіл чи ні. Головне — ваш напій містить сіль! Саме цей елемент здатний затримати воду в організмі, що запобігає зневодненню та інтоксикації.

Дуже важливо переконатися, що ви п'єте саме розсіл, а не маринад — оцет в такому стані точно буде зайвим!

Пийте при похміллі розсіл, а не маринад (фото: pixabay/barbeeanne)

Скільки потрібно випити розсолу при похміллі? Ну, точно не літрову банку! Вам достатньо всього пів склянки сольового розчину. В цьому питанні не перестарайтеся, інакше ефект буде протилежним. Замість приємного полегшення ви отримаєте набряк тканин і додаткове навантаження на серцево-судинну систему. А це загрожує посиленою головного болю.

Звичайно, ви можете відмовитися від "бабусиного" методу і приймати різні таблетки від головного болю. Але цікаво, що медикаменти лише тимчасово усувають головний біль. А ось розсіл відновлює сольовий баланс в організмі і поповнює корисні речовини, втрачені під час п'янки.

Зверніть увагу, що при похмілля особливо добре допомагає капустяний розсіл. Потрапляючи в організм, алкоголь швидко перетворюється в оцтовий альдегід (оцтовий альдегід) — не найкорисніша для вас хімічна сполука. В розсолі з капусти міститься янтарна кислота, вона допомагає перетворити оцтовий альдегід в більш нешкідливі речовини.

Чому ж кисломолочні продукти допомагають при похміллі?

Кисломолочні продукти також сприяють відновленню організму від похмілля (фото: unsplash/Alison Marras)

Так, дійсно кісломолочка (айран, кефір, кумис, часом і йогурти) також допомагають позбутися від неприємних проявів похмілля.

Ніякої магії немає. Знову в силу вступає хімія. Справа в тому, що кисломолочні продукти здатні досить швидко відновити порушений обмін речовин в організмі, поповнивши запаси протеїнів, вітамінів і мінералів.

Корисні бактерії в кисломолочних продуктах допомагають вивести з "втомленого" організму токсини. Амінокислоти повертають колишню апетит. Більш того, кисломолочні бактерії здатні виступати гепатопротекторами, тобто захистити вашу печінку.

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