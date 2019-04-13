Ломкость и сильное выпадение волос: в чем может быть причина

Врач-диетолог назвала основные причины плохого качества волос
Многие девушки сталкиваются со всевозможными проблемами с волосами, а ведь так хочется иметь красивую и здоровую шевелюру. Чаще всего плохое качество волос имеет внутренние причины. С чем может быть связано сильное выпадение, тусклые волосы, излишняя ломкость, почему волосы не растут и быстро седеют - об этом рассказала врач-диетолог Екатерина Павлова на своей странице в Instagram.
"Ни для кого наверно не секрет, что на волосы намного больше влияет состояние нашего организма, чем внешние условия - шампуни, маски, масла. Все это очень хорошо, но идет больше в дополнение", - отметила специалист.
По ее словам, волосы - это придатки кожи, как и ногти. И конечно же организм не будет тратить на их питание свои ресурсы, если с более важными процессами и органами не все ладно.
Придатки кожи и наша внешность - очень хорошо отражают дисбаланс внутреннего состояния.
Иллюстративное фото (unsplash.com)
В чем может быть причина сильного выпадения волос и почему волосы не растут больше определенной длины?
Волосы тусклые, безжизненные, секутся.
Часто связано с дефицитом железа, витамина Д, белка, жиров, особенно омега 3, дефицитом цинка.
Волосы рано седеют.
Помимо обычных наследственных причин, это может быть связано с дефицитом меди. Но и с постоянным хроническим стрессом, как вы уже и сами догадываетесь. Острый стресс и избыток кортизола тоже могут сказаться.
Иллюстративное фото (instagram.com/nikki_rizzo)
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