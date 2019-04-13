Ламкість і сильне випадання волосся: в чому може бути причина

Лікар-дієтолог назвала основні причини поганої якості волосся
Багато дівчат стикаються з різноманітними проблемами з волоссям, а так хочеться мати красиву і здорову шевелюру. Найчастіше погана якість волосся має внутрішні причини. З чим може бути пов'язане сильне випадання, тьмяне волосся, зайва ламкість, чому волосся не росте і швидко сивіє - про це розповіла лікар-дієтолог Катерина Павлова на своїй сторінці в Instagram.
"Ні для кого мабуть не секрет, що на волосся набагато більше впливає стан нашого організму, ніж зовнішні умови - шампуні, маски, олії. Все це дуже добре, але йде більше на додаток", - зазначила фахівець.
За її словами, волосся - це придатки шкіри, як і нігті. І звичайно ж організм не буде витрачати на їх харчування свої ресурси, якщо з більш важливими процесами та органами не все гаразд.
Придатки шкіри і наша зовнішність - дуже добре відображають дисбаланс внутрішнього стану.
Ілюстративне фото (unsplash.com)
В чому може бути причина сильного випадання волосся і чому волосся не росте більше певної довжини?
Волосся тьмяне, мляве, січеться.
Часто пов'язано з дефіцитом заліза, вітаміну Д, білка, жирів, особливо омега 3, дефіцитом цинку.
Волосся рано сивіє.
Крім звичайних спадкових причин, це може бути пов'язано з дефіцитом міді. Але і з постійним хронічним стресом, як ви вже й самі догадуєтесь. Гострий стрес і надлишок кортизолу теж можуть позначитися.
Ілюстративне фото (instagram.com/nikki_rizzo)
Нагадаємо, Кортні Кардашян розповіла про секрети догляду та створення макіяжу.
Ми також писали, як поліпшити форми тіла та схуднути за допомогою розтяжки.