Ламкість і сильне випадання волосся: в чому може бути причина

Багато дівчат стикаються з різноманітними проблемами з волоссям, а так хочеться мати красиву і здорову шевелюру. Найчастіше погана якість волосся має внутрішні причини. З чим може бути пов'язане сильне випадання, тьмяне волосся, зайва ламкість, чому волосся не росте і швидко сивіє - про це розповіла лікар-дієтолог Катерина Павлова на своїй сторінці в Instagram.



"Ні для кого мабуть не секрет, що на волосся набагато більше впливає стан нашого організму, ніж зовнішні умови - шампуні, маски, олії. Все це дуже добре, але йде більше на додаток", - зазначила фахівець.

За її словами, волосся - це придатки шкіри, як і нігті. І звичайно ж організм не буде витрачати на їх харчування свої ресурси, якщо з більш важливими процесами та органами не все гаразд.

Придатки шкіри і наша зовнішність - дуже добре відображають дисбаланс внутрішнього стану.





Ілюстративне фото (unsplash.com)

В чому може бути причина сильного випадання волосся і чому волосся не росте більше певної довжини?

Те, що на поверхні - гіпотеріоз і дефіцит йоду. При цьому стані рідшає волосся всього тіла, можуть порідшати або перестати рости брови.

Залізодефіцит - дуже часте стан для жінок. Кисень і поживні речовини просто не доходять до ваших волосся.

Інсулінорезистентність та метаболічний синдром.

Дефіцит білка, особливо низькокалорійні дієти, швидке схуднення, вегетаріанство. Низька кислотність шлунка.

Серйозний розлад шлунково-кишкового тракту, застій жовчі, порушення мікрофлори, СИБР. Нутрієнти не можуть всмоктатися.

Хронічний стрес. Або гострий стрес в недалекому минулому.

Високе токсичне навантаження на організм або гостра інтоксикація.

Волосся тьмяне, мляве, січеться.



Часто пов'язано з дефіцитом заліза, вітаміну Д, білка, жирів, особливо омега 3, дефіцитом цинку.



Волосся рано сивіє.



Крім звичайних спадкових причин, це може бути пов'язано з дефіцитом міді. Але і з постійним хронічним стресом, як ви вже й самі догадуєтесь. Гострий стрес і надлишок кортизолу теж можуть позначитися.

Ілюстративне фото (instagram.com/nikki_rizzo)

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