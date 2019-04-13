Ломкость и сильное выпадение волос: в чем может быть причина

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Врач-диетолог назвала основные причины плохого качества волос

Многие девушки сталкиваются со всевозможными проблемами с волосами, а ведь так хочется иметь красивую и здоровую шевелюру. Чаще всего плохое качество волос имеет внутренние причины. С чем может быть связано сильное выпадение, тусклые волосы, излишняя ломкость, почему волосы не растут и быстро седеют - об этом рассказала врач-диетолог Екатерина Павлова на своей странице в Instagram.



"Ни для кого наверно не секрет, что на волосы намного больше влияет состояние нашего организма, чем внешние условия - шампуни, маски, масла. Все это очень хорошо, но идет больше в дополнение", - отметила специалист.

По ее словам, волосы - это придатки кожи, как и ногти. И конечно же организм не будет тратить на их питание свои ресурсы, если с более важными процессами и органами не все ладно.

Придатки кожи и наша внешность - очень хорошо отражают дисбаланс внутреннего состояния.





Иллюстративное фото (unsplash.com)

В чем может быть причина сильного выпадения волос и почему волосы не растут больше определенной длины?

То, что на поверхности - гипотериоз и дефицит йода. При этом состоянии редеют волосы всего тела, могут поредеть или перестать расти брови.

Железодефицит - очень частое состояние для женщин. Кислород и питательные вещества просто не доходят до ваших волос.

Инсулинорезистентность и метаболический синдром.

Дефицит белка, особенно низкокалорийные диеты, быстрое похудение, вегетарианство. Низкая кислотность желудка.

Серьезный разлад в желудочно-кишечном тракте, застой желчи, нарушение микрофлоры, СИБР. Нутриенты не могут всосаться.

Хронический стресс. Или острый стресс в недалеком прошлом.

Высокая токсическая нагрузка на организм или острая интоксикация.

Волосы тусклые, безжизненные, секутся.



Часто связано с дефицитом железа, витамина Д, белка, жиров, особенно омега 3, дефицитом цинка.



Волосы рано седеют.



Помимо обычных наследственных причин, это может быть связано с дефицитом меди. Но и с постоянным хроническим стрессом, как вы уже и сами догадываетесь. Острый стресс и избыток кортизола тоже могут сказаться.

Иллюстративное фото (instagram.com/nikki_rizzo)

Напомним, Кортни Кардашьян рассказала о секретах ухода и создания макияжа.

Мы также писали, как улучшить формы тела и похудеть с помощью растяжки.