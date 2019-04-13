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Ламкість і сильне випадання волосся: в чому може бути причина

Lite » Краса 13.04.2019 - 18:23
Ламкість і сильне випадання волосся: в чому може бути причина
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Лікар-дієтолог назвала основні причини поганої якості волосся

Багато дівчат стикаються з різноманітними проблемами з волоссям, а так хочеться мати красиву і здорову шевелюру. Найчастіше погана якість волосся має внутрішні причини. З чим може бути пов'язане сильне випадання, тьмяне волосся, зайва ламкість, чому волосся не росте і швидко сивіє - про це розповіла лікар-дієтолог Катерина Павлова на своїй сторінці в Instagram.

"Ні для кого мабуть не секрет, що на волосся набагато більше впливає стан нашого організму, ніж зовнішні умови - шампуні, маски, олії. Все це дуже добре, але йде більше на додаток", - зазначила фахівець.

За її словами, волосся - це придатки шкіри, як і нігті. І звичайно ж організм не буде витрачати на їх харчування свої ресурси, якщо з більш важливими процесами та органами не все гаразд.

Придатки шкіри і наша зовнішність - дуже добре відображають дисбаланс внутрішнього стану.

Ламкість і сильне випадання волосся: в чому може бути причина

Ілюстративне фото (unsplash.com)

В чому може бути причина сильного випадання волосся і чому волосся не росте більше певної довжини?

  • Те, що на поверхні - гіпотеріоз і дефіцит йоду. При цьому стані рідшає волосся всього тіла, можуть порідшати або перестати рости брови.
  • Залізодефіцит - дуже часте стан для жінок. Кисень і поживні речовини просто не доходять до ваших волосся.
  • Інсулінорезистентність та метаболічний синдром.
  • Дефіцит білка, особливо низькокалорійні дієти, швидке схуднення, вегетаріанство. Низька кислотність шлунка.
  • Серйозний розлад шлунково-кишкового тракту, застій жовчі, порушення мікрофлори, СИБР. Нутрієнти не можуть всмоктатися.
  • Хронічний стрес. Або гострий стрес в недалекому минулому.
  • Високе токсичне навантаження на організм або гостра інтоксикація.

Волосся тьмяне, мляве, січеться.

Часто пов'язано з дефіцитом заліза, вітаміну Д, білка, жирів, особливо омега 3, дефіцитом цинку.


Волосся рано сивіє.

Крім звичайних спадкових причин, це може бути пов'язано з дефіцитом міді. Але і з постійним хронічним стресом, як ви вже й самі догадуєтесь. Гострий стрес і надлишок кортизолу теж можуть позначитися.

Ламкість і сильне випадання волосся: в чому може бути причина

Ілюстративне фото (instagram.com/nikki_rizzo)

Нагадаємо, Кортні Кардашян розповіла про секрети догляду та створення макіяжу.

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