ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Красивые ножки без проблем: топ -10 правил профилактики варикоза

Четверг 20 августа 2020 17:39
Красивые ножки без проблем: топ -10 правил профилактики варикоза
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Как предотвратить появление "звездочек" на ногах

Красивые, гладкие ножки без сосудистых сеток и варикоза – это мечта любой женщины. Но возрастные изменения и образ жизни могут помешать ее реализации. Как же избежать "звездочек" и что для этого стоит делать рассказала бьюти-блогер и владелица собственной марки косметики Ирина Шарк.

Варикоз - это воспаление стенок сосудов, при котором клапаны перестают правильно работать и кровь которая должна двигаться по ногам снизу вверх, начинает обратный отток. Опасность в том, что маленькие сеточки на первом этапе могут превратиться в дальнейшем в трофические язвы. Что нужно делать, а что категорически запрещено, чтобы сохранить красивые, здоровые ноги :

Каждый день, утром и вечером делаем массаж контрастным душем. Двигаемся снизу вверх по 10 проходов на каждой ноге.

Красивые ножки без проблем: топ -10 правил профилактики варикоза

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не сидим никогда нога на ногу, такое положение нарушает кровообращение!

Утром перед выходом из дома обязательно наносим аптечные гели.

Не носим супер узкие вещи ( джинсы, кожаные штаны и тд). Такая одежда тоже нарушает кровообращение.

2-3 раза в неделю делаем тонизирующие скрабирование холодными скрабами, это улучшает микроциркуляцию и укрепляет стенки сосудов.

Красивые ножки без проблем: топ -10 правил профилактики варикоза

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не ходим на каблуках больше 2-часов подряд! Когда мы носим обувь на высоком каблуке нагрузка распределяется не равномерно, все давление приходится на переднюю часть стопы, и сосуды испытывают ужасную нагрузку. Берем сменку, как в школе.

Даем аэробные нагрузки, только не бег. Лучше велик или элипс. Тренировки 3-4 раза в неделю улучшат состояние всей кровеносной системы.

Исключаем: фаст-фуд, мучное, острое, жареное, копченое, эти продукты не только приводят к лишнему весу и соответсвенно дополнительные нагрузке на сосуды но и вызывают образование холестериновых бляшек.

Делаем грязевые и водорослевые обертывания 3 раза в неделю. Это совсем не сложно, нужна только регулярность). Закупаемся ламинарией, яблочным уксусом, бинтами и вперёд к красивым ногам.

Стараемся избавиться от вредных привычек, и заменить бокал вина, водичкой с лимоном. Алкоголь - главный враг сосудов.

Напомним, что ранее косметолог Виктория Вовк назвала главные ошибки в домашнем уходе за кожей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины красота
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь