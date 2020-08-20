Красивые ножки без проблем: топ -10 правил профилактики варикоза

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как предотвратить появление "звездочек" на ногах

Красивые, гладкие ножки без сосудистых сеток и варикоза – это мечта любой женщины. Но возрастные изменения и образ жизни могут помешать ее реализации. Как же избежать "звездочек" и что для этого стоит делать рассказала бьюти-блогер и владелица собственной марки косметики Ирина Шарк.

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Варикоз - это воспаление стенок сосудов, при котором клапаны перестают правильно работать и кровь которая должна двигаться по ногам снизу вверх, начинает обратный отток. Опасность в том, что маленькие сеточки на первом этапе могут превратиться в дальнейшем в трофические язвы. Что нужно делать, а что категорически запрещено, чтобы сохранить красивые, здоровые ноги :

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Каждый день, утром и вечером делаем массаж контрастным душем. Двигаемся снизу вверх по 10 проходов на каждой ноге.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не сидим никогда нога на ногу, такое положение нарушает кровообращение!

Утром перед выходом из дома обязательно наносим аптечные гели.

Не носим супер узкие вещи ( джинсы, кожаные штаны и тд). Такая одежда тоже нарушает кровообращение.

2-3 раза в неделю делаем тонизирующие скрабирование холодными скрабами, это улучшает микроциркуляцию и укрепляет стенки сосудов.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не ходим на каблуках больше 2-часов подряд! Когда мы носим обувь на высоком каблуке нагрузка распределяется не равномерно, все давление приходится на переднюю часть стопы, и сосуды испытывают ужасную нагрузку. Берем сменку, как в школе.

Даем аэробные нагрузки, только не бег. Лучше велик или элипс. Тренировки 3-4 раза в неделю улучшат состояние всей кровеносной системы.

Исключаем: фаст-фуд, мучное, острое, жареное, копченое, эти продукты не только приводят к лишнему весу и соответсвенно дополнительные нагрузке на сосуды но и вызывают образование холестериновых бляшек.

Делаем грязевые и водорослевые обертывания 3 раза в неделю. Это совсем не сложно, нужна только регулярность). Закупаемся ламинарией, яблочным уксусом, бинтами и вперёд к красивым ногам.

Стараемся избавиться от вредных привычек, и заменить бокал вина, водичкой с лимоном. Алкоголь - главный враг сосудов.

Напомним, что ранее косметолог Виктория Вовк назвала главные ошибки в домашнем уходе за кожей.