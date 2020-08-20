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Красиві ніжки без проблем: топ -10 правил профілактики варикозу

Четвер 20 серпня 2020 17:39
Красиві ніжки без проблем: топ -10 правил профілактики варикозу
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Як запобігти появі "зірочок" на ногах

Красиві, гладкі ніжки без судинних сіток і варикозу – це мрія будь-якої жінки. Але вікові зміни і спосіб життя можуть перешкодити її реалізації. Як же уникнути "зірочок" і що для цього варто робити розповіла б'юті-блогер і власниця власної марки косметики Ірина Шарк.

Варикоз - це запалення стінок судин, при якому клапани перестають правильно працювати і кров яка повинна рухатися по ногах знизу вгору, починає зворотний відтік. Небезпека в тому, що маленькі сіточки на першому етапі можуть перетворитися в подальшому в трофічні виразки. Що потрібно робити, а що категорично заборонено, щоб зберегти гарні, здорові ноги :

Кожен день, вранці і ввечері робимо масаж контрастним душем. Рухаємося знизу вгору за 10 проходів на кожній нозі.

Красиві ніжки без проблем: топ -10 правил профілактики варикозу

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не сидимо ніколи нога на ногу, таке положення порушує кровообіг!

Вранці перед виходом з дому обов'язково наносимо аптечні гелі.

Не носимо супер вузькі речі ( джинси, шкіряні штани і тд). Такий одяг теж порушує кровообіг.

2-3 рази в тиждень робимо тонізуючі скрабування холодними скрабами, це покращує мікроциркуляцію і зміцнює стінки судин.

Красиві ніжки без проблем: топ -10 правил профілактики варикозу

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не ходимо на підборах більше 2-х годин поспіль! Коли ми носимо взуття на високому каблуці навантаження розподіляється не рівномірно, всі тиск припадає на передню частину стопи, і судини зазнають жахливу навантаження. Беремо змінку, як у школі.

Даємо аеробні навантаження, тільки не біг. Краще великий або елипс. Тренування 3-4 рази в тиждень поліпшать стан всієї кровоносної системи.

Виключаємо: фаст-фуд, борошняне, гостре, смажене, копчене, ці продукти не тільки призводять до зайвої ваги і відповідно додаткове навантаження на судини але і викликають утворення холестеринових бляшок.

Робимо грязьові і водоростеві обгортання 3 рази в тиждень. Це зовсім не складно, потрібна тільки регулярність). Закупаємося ламынарыэй, яблучним оцтом, бинтами і вперед до красивих ніг.

Намагаємося позбутися від шкідливих звичок і замінити келих вина, водою з лимоном. Алкоголь - головний ворог судин.

Нагадаємо, що раніше косметолог Вікторія Вовк назвала головні помилки у домашньому догляді за шкірою.

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