Косметолог назвала топ-10 ошибок в домашнем уходе за кожей

Походы к косметологу – дело полезное, но не всегда на это есть время и средства. Однако при домашнем уходе очень важно не навредить себе! Косметолог Виктория Вовк перечислила несколько самых популярных ошибок.

Что не стоит делать в домашних условиях:

не умываться агрессивными умывающим средствами (ощущение стянутости после умывания недопустимо)

не умываться мицелярной водой или тоником (это средства для дополнительного очищения, но не основное умывание, как вода и умывалочка)

Иллюстративное фото (pexels.com)

не использовать масла в чистом виде для увлажнения кожи (в чистом виде любое масло иссушает кожу и создаёт плёнку)

не использовать летом питательные кремы и плотные текстуры (создаёт плёнку, кожа не дышит), разве что при сухой коже и под глазками

не выходить на улицу с сывороткой или флюидом (обязательно закрывать эти средства сверху кремом, иначе они создают ощущение стянутости и пленки)

Для свежей и красивой кожи лица: увлажняющая огуречная маска

не использовать для умывания лица дополнительные гаджеты в виде щёток (особенно при проблемной коже, создаст дополнительный риск инфицирования на коже)

Иллюстративное фото (pexels.com)

не закупать сразу несколько непроверенных средств (особенно при чувствительной коже или склонной к аллергическим реакциям). Вводите по 1 средству, чтобы понимать отдельно реакцию на каждое

не выходить на улицу без крема, да на 1 минуточку к соседке. Пыль, солнце и т.д наносят вред нашей коже, а крем это защита, особенно если с SPF

Иллюстративное фото (pexels.com)

не перегружайте кожу несколькими средствами (крем, тональный, защита) используйте мультифункциональные кремы 2в1 и 3в1, это сэкономит время, деньги и не будет перегружать кожу

не используйте в чистом виде витамины (С,А,В и другие) в домашнем уходе, это очень опасно и чревато последствиями

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