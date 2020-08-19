Косметолог назвала топ-10 помилок у домашньому догляді за шкірою

Походи до косметолога – справа корисна, але не завжди на це є час і кошти. Однак при домашньому догляді дуже важливо не нашкодити собі! Косметолог Вікторія Вовк перерахувала кілька найбільш популярних помилок.

Що не варто робити в домашніх умовах:

не вмиватися агресивними засобами (відчуття стягнутості після вмивання неприпустимо)

не вмиватися мицелярною водою або тоніком (це засоби для додаткового очищення, але не основне умивання, як вода і умивалочка)

Ілюстративне фото (pexels.com)

не використовувати масла в чистому вигляді для зволоження шкіри (у чистому вигляді будь масло висушує шкіру і створює плівку)

не використовувати влітку живильні креми і щільні текстури (створює плівку, шкіра не дихає), хіба що при сухій шкірі під очима

не виходити на вулицю з сироваткою або флюїдом (обов'язково закривати ці кошти зверху кремом, інакше вони створюють відчуття стягнутості і плівки)

Для свіжої і красивої шкіри обличчя: огіркова маска зволожуюча

не використовувати для вмивання обличчя додаткові гаджети у вигляді щіток (особливо при проблемній шкірі, створить додатковий ризик інфікування на шкірі)

Ілюстративне фото (pexels.com)

не купувати відразу декілька неперевірених засобів (особливо при чутливій шкірі або схильної до алергічних реакцій). Вводите з 1 засобу, щоб розуміти окремо реакцію на кожне

не виходити на вулицю без крему, та на 1 хвилиночку до сусідки. Пил, сонце і т. д завдають шкоди нашій шкірі, а крем це захист, особливо якщо з SPF

Ілюстративне фото (pexels.com)

не перевантажуйте шкіру декількома засобами (крем, тонований, захист) використовуйте мультифункціональні креми 2в1 і 3в1, це заощадить час, гроші і не буде перевантажувати шкіру

не використовуйте в чистому вигляді вітаміни (С,А,В та інші) у домашньому догляді, це дуже небезпечно і загрожує наслідками

Раніше лікар-дерматолог Вікторія Ахтарнія розповіла, на що звернути увагу, коли маєте проблеми з висипаннями на шкірі і як доглядати за проблемною шкірою.