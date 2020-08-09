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Для свежей и красивой кожи лица: увлажняющая огуречная маска

Воскресенье 09 августа 2020 14:18
Для свежей и красивой кожи лица: увлажняющая огуречная маска
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Этот рецепт - отличный способ вернуть коже лица свежий и здоровый вид

Какими бы шикарными не были новейшие косметические средства, а чудеса природы никто не отменял. Овощи, выращенные на свежем воздухе, пропитанные солнечным теплом и умытые дождевой водой, вобрали в себя только самые лучшие природные дары. Маска из огурцов – отличный способ вернуть коже лица свежий и здоровый вид, пишет бьюти-блогер Марина на своей страничке "Домашний косметолог".

Огурец для кожи лица очень полезен, маски на его основе дают моментальный эффект. После их применения кожа сразу становится свежей, гладкой и очень увлажнённой. Кроме того, в составе маски из огурцов для лица нет раздражающих компонентов, поэтому её можно без опасений накладывать на область вокруг глаз.

Огурец на 95% состоит из воды, потому прекрасно смягчает и увлажняет кожу. Оставшиеся 5% состава настоящая сокровищница микроэлементов, способных сотворить волшебство.

Полезные вещества огурца оказывают крайне благотворный эффект на разные типы кожи, потому ведущие косметологи рекомендуют наносить огуречные маски на лицо регулярно.

Для свежей и красивой кожи лица: увлажняющая огуречная маска

Иллюстративное фото (pexels.com)


ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

  • 1/2 свежего огурца ( среднего размера).⠀
  • 1 ст.л.творога.
  • 5 капель витамина Е.


Огурец измельчить с помощью блендера или тёрки, добавить творог и витамин, перемешать до однородного состояния.

Маску равномерно нанести на все лицо, шею, выдержать15 - 20 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.

Для свежей и красивой кожи лица: увлажняющая огуречная маска

Иллюстративное фото (pexels.com)

Применение: 3 раза в неделю.
Курс: 1 месяц.

Ранее врач-дерматолог дала советы, что взять на море и как ухаживать за кожей в отпуске.

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