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Комаровский рассказал о причинах и последствиях отравления табаком

Lite » Красота и Здоровье 15.11.2018 - 14:50
Комаровский рассказал о причинах и последствиях отравления табаком
Фото: РБК-Украина

При тяжелом отравлении может возникнуть одышка и судороги

Украинский врач, педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о причинах отравления табаком, последствиях и о том, как в данной ситуации помочь ребенку. Соответствующий пост опубликован в Instagrаm.

По словам эксперта, имеется две главных причины отравления табаком. Первая - это ингаляционное поступление никотина вследствие курения, а вторая - глотание детьми табака, никотиновых жвачек, пластырей либо жидкостей для электронных сигарет.

Признаками отравления являются тошнота и головная боль. При тяжелом отравлении повышается потоотделение, появляется одышка, нарушение ритма сердца, судороги.

При ингаляционном поступлении никотина необходимо вывести ребенка на свежий воздух либо открыть окна. Если ребенок проглотил табак, следует немедленно вызвать рвоту. Доктор уточняет, что попытки вызвать рвоту должны быть предприняты, несмотря на сопротивление ребенка.

Комаровский рассказал о причинах и последствиях отравления табаком

Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что Комаровский рассказал, с какого возраста можно путешествовать с ребенком.

Мы писали, что Комаровский объяснил, что делать, если у ребенка аденоиды.

Кстати, Комаровский сообщил, с чем связано выпадение волос у взрослых и детей.

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