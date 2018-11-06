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Комаровский объяснил, что делать, если у ребенка аденоиды

Lite » Красота и Здоровье 06.11.2018 - 08:52
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Повторяющиеся отиты - признак того, что аденоиды следует удалять

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский популярно объяснил, в каких случаях аденоиды подлежат оперативному удалению, а в каких - не несут никакой опасности. Соответствующую публикацию эксперт выложил в Instagram.

Аденоиды - патологически увеличенная глоточная миндалина, вызывающая затруднение носового дыхания, снижение слуха и другие расстройства. И чтобы у ребенка в дальнейшем не возникло никаких трудностей с лечением, Комаровский рекомендует разобраться сразу, в каких случаях аденоиды необходимо удалять в срочном порядке.

По словам эксперта, медицинская наука давно сформулировала совершенно конкретные показания к удалению аденоидов. Например, у ребенка полностью отсутствует носовое дыхание или он храпит и не высыпается. Также стоит тревожиться, если у ребенка есть повторяющиеся отиты, изменения голоса и отдышка.

Удалению подлежит также в том случае: "Если кроме аденоидов есть воспаление пазух носа, гаймориты, синуситы или на фоне аденоидов есть постоянные болезни нижних дыхательных путей".

Комаровский объяснил, что делать, если у ребенка аденоиды

Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что Комаровский сделал видеообзор украинского бэби-бокса.

Также, Комаровский разрушил популярный миф о чтении и зрительной нагрузке.

Кстати, ранее он рассказал, чем поить ребенка при болезни.

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Новости Украины Доктор Комаровский
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