Комаровский рассказал, с какого возраста можно путешествовать с ребенком

Евгений Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Доктор утверждает, что летать на самолете можно по исполнению двух недель

Украинский педиатр, врач высшей категории, писатель, телеведущий передачи "Школа доктора Комаровского" Евгений Комаровский рассказал, с какого возраста детей можно брать с собой в путешествия. Соответствующий пост опубликован в Instagram.

Эксперт утверждает, что путешествовать с ребенком можно начиная с 10-дневного возраста. Беспокоиться, что поездка плохо скажется на самочувствии ребенка, по словам Комаровского, не стоит.

"Можно путешествовать с возраста в две недели. Возраст две недели - это возраст, с которого можно начинать летать на самолете. Если вы не планируете летать на самолете, то можно начинать путешествовать в день, когда вы выйдете из роддома", - пишет врач.

Также ведущий отмечает, что перед поездкой важно хорошо подготовиться, чтобы не подвергать ребенка риску. "Главное не сам факт путешествия. Главное, что во время путешествия вы можете обеспечить ребенку условия, которые предусматривают его безопасность", - указано в посте.

Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что Комаровский объяснил, что делать, если у ребенка аденоиды. По словам эксперта, медицинская наука давно сформулировала совершенно конкретные показания к удалению аденоидов.

Кстати, эксперт сообщил, с чем связано выпадение волос у взрослых и детей. Комаровский советует выбирать шампуни без агрессивных химических компонентов, таких как содиум лаурил/лаурет сульфаты, парабены и силиконы.

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