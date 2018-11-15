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Комаровський розповів про причини та наслідки отруєння тютюном

Lite » Краса і здоров'я 15.11.2018 - 14:50
Комаровський розповів про причини та наслідки отруєння тютюном
Фото: РБК-Україна

При тяжкому отруєнні може виникнути задишка та судоми

Український лікар, педіатр і телеведучий Євген Комаровський розповів про причини отруєння тютюном, наслідки і про те, як в даній ситуації допомогти дитині. Відповідний пост опублікований в Instagrаm.

За словами експерта, є дві головні причини отруєння тютюном. Перша - це інгаляційне надходження нікотину внаслідок куріння, а друга - ковтання дітьми тютюну, нікотинових жуйок, пластирів або рідин для електронних сигарет.

Ознаками отруєння є нудота і головний біль. При тяжкому отруєнні підвищується потовиділення, з'являється задишка, порушення ритму серця, судоми.

При інгаляційному надходженні нікотину необхідно вивести дитину на свіже повітря або відкрити вікна. Якщо дитина проковтнула тютюн, слід негайно викликати блювоту. Доктор уточнює, що спроби викликати блювоту повинні бути зроблені, незважаючи на опір дитини.

Комаровський розповів про причини та наслідки отруєння тютюном

Скріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що Комаровський розповів, з якого віку можна подорожувати з дитиною.

Ми писали, що Комаровський пояснив, що робити, якщо у дитини аденоїди.

До речі, Комаровський повідомив, з чим пов'язано випадання волосся у дорослих і дітей.

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