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"Распространенная проблема": Комаровский сообщил, с чем связано выпадение волос у взрослых и детей

Lite » Красота и Здоровье 01.11.2018 - 08:56
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Важно правильно подходить к выбору средств по уходу за волосами

Популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал своим подписчикам, что влияет на ломкость и выпадение волос, а также сообщил, как этого избежать. Соответствующий пост эксперт опубликовал в Instagram.

"Выпадение волос у ребенка вызывает сильное беспокойство у матери. В свою очередь, для женщины проблема выпадения волос стоит также остро, так как пышные и сияющие локоны являются признаком здоровья и красоты, а их сильное выпадение, как правило, вызывает состояние паники и желание немедленно решить проблему", - пишет доктор.

Отмечается, что выпадение волос - довольно распространенная проблема, которая может быть вызвана различными причинами, одной из основных, по словам врача, является неправильный выбор средств по уходу за волосами. Очень часто для волос, в том числе для детских, используется слишком мощный шампунь с большим содержанием вредных компонентов в составе.

"Вредные химические вещества содержатся в большинстве шампуней как для взрослых, так и для детей, а также различных бальзамах, масках для ухода за волосами и кожей головы. Такие вещества в косметике пагубно влияют на состояние волос, ослабляя луковицы, разрушая структуру волоса, вследствие чего выпадение усиливается", - утверждает эксперт.

&quot;Распространенная проблема&quot;: Комаровский сообщил, с чем связано выпадение волос у взрослых и детей
Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)⠀

Комаровский советует выбирать шампуни без агрессивных химических компонентов, таких как содиум лаурил/лаурет сульфаты, парабены и силиконы. Детские шампуни не должны содержать сильных парфюмерных отдушек и красителей.

Напомним, что Комаровский сделал видеообзор украинского бэби-бокса.

Также, Комаровский разрушил популярный миф о чтении и зрительной нагрузке.

Кстати, ранее он рассказал, чем поить ребенка при болезни.

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