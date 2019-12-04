Касторовое масло: топ-4 преимущества использования "чудо-масла" в повседневной бьюти-рутине

Касторовое масло — натуральный и, главное, бюджетный способ улучишь состояние кожи и волос. Такое масло активно используется для ухода за кожей всего тела, ускоренного роста волос, бровей и ресниц, известны и ее целебные свойства в медицине. Да и в быту существуют десятки способов использовать касторовое масло.

№1 Сияние кожи

Достаточно каждый вечер протирать кожу лица касторовым маслом (иллюстративное фото: unsplash.com/kamilamac_visuals)

Крема и различные маски - это хорошо и нужно. Однако наиболее благотворно на красоту кожи влияют именно масла. Которые не только дополнительно увлажняют и питают полезными микроэлементами, но также образуют защитный слой. Гербалист Кэти Панде говорит следующее по этой теме: “Очень просто вернуть коже здоровье — используйте касторовое масло, которое поддерживает работу печени. Для этого пропитайте им кусок ткани и разместите на коже в районе печени (под правой грудью). Оставьте эту “примочку” как минимум на час, а лучше на ночь — результат вас удивит”.

При этом на данный момент достаточно сложно объяснить, как именно происходит биохимический процесс во время такого “метода с примочками”. Однако известно, что касторовое масло действительно стимулирует и благотворно влияет на работу лимфатической системы. А также увеличивает активность некоторых лимфоцитов. В результате, организму легче выводить токсины и вредные вещества.

Поэтому если вы хотите иметь кожу со здоровым и красивым блеском, не проходите мимо касторового масла.

№2 Защита от морщин

В вопросе anti-age ухода многие часто игнорируют положительное влияние натуральных средств. Зачастую мы больше склонны доверять кремам, сильнодействующим инъекциям и сывороткам.

И вновь гербалист Кэти Панде рекомендует вспомнить о касторовом масле! Как выяснилось, проникая в кожу оно помогает вырабатывать организмом коллаген и эластин — главные компоненты упругости и эластичности кожи. Именно эти “чудо-белки” стоят на страже и помогают бороться с проявлениями старения кожи — морщинами. Эксперт советует перед сном протирать кожу лица спонжиком, промочив его касторовым маслом.

№3 Стимуляция роста волос

Касторовое масло положительно сказывается на росте волос (иллюстративное фото: unsplash.com/nyanastoica)

О благотворном влиянии касторового масла на волосы многие наверняка знают еще от “преданий бабушек”. Многие домашние маски для волос, бровей и ресниц делают именно на основе касторового масла. И этому есть научное подтверждение.

Во-первых, в касторовом масле содержится рицинолевая кислота, которая способствует ингибированию гормонов, связанных с выпадением волос и облысением. Во-вторых, масло имеет гидратирующие и целебные свойства. То есть, втирая его массажными движениями, вы увлажняете кожу головы, стимулируя тем самым кровообращение. Всё вместе это способствует процессу ускорения роста волос, их укрепления.

№4 “Нет” посеченным кончикам

Раз уж речь зашла о волосах, то нужно отдельно подчеркнуть благотворное влияние касторового масла на решение проблемы посеченных кончиков. В этом масле есть Омега-3 жирные кислоты, аминокислоты и витамин Е, которые содействуют здоровью и силе волос. Введите в привычку, к примеру, после мытья волос наносить на кончики совсем немного, пару капель касторового масла. Есть время и желание — делайте хотя бы раз в неделю маски для волос из касторового и кокосового масел. Такую смесь рекомендуют оставлять на ночь.

По материалам: marieclaire