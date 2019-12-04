ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Похудеть и помолодеть к Новому году: пошаговая инструкция от диетолога

Lite » Красота 04.12.2019 - 08:36
Похудеть и помолодеть к Новому году: пошаговая инструкция от диетолога
Иллюстративное фото (instagram.com/ekaterinadiet)

Начинайте уже сейчас, чтобы выглядеть прекрасно к праздничным дням

До Нового года осталось меньше 4х недель. Что можно внедрить с сегодняшнего дня, чтобы успеть выглядеть прекрасно к праздничным дням? Врач-диетолог Екатерина Павлова, которая ранее рассказала, как перейти на 3-разовое питание без перекусов, опубликовала на своей странице в Instagram пошаговую инструкцию, которая поможет похудеть и помолодеть к праздникам.

План от эксперта:

Внедрить ежедневное интервальное голодание. Перерыв делать только на выходные. Использовать схему 8 часов едим - 16 голода. Кому сложно - 12 часов едим, 12 голода.

Взглянуть трезвым взглядом на свой рацион. Если там хаус и полная неразбериха - то вы на диетах и кето рационе, то сыроед, то пускаетесь во все тяжкие с тортиками и Макдональдсом - расслабьтесь наконец и найдите золотую середину! До Нового года это даст эффект.

Как это сделать?

Пересмотреть количество углеводов в рационе - убрать все углеродистые перекусы - яблоки, печенья, мандарины, хлебцы и т.д.

Похудеть и помолодеть к Новому году: пошаговая инструкция от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Добавить жиров - авокадо, жирная рыба, сало (вы не ослышались), кокосовое масло, растительные масла - без избытка.

Каждый день овощи. 500-700 грамм. Зимой - морковь свежая, капуста сырая брокколи и цветная - каждый день (брокколи - супер полезная вещь для женщин), квашеная капуста, редька, сельдерей, зелень и листовые салаты.

Похудеть и помолодеть к Новому году: пошаговая инструкция от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)


Научиться готовить бобовые и заменить хотя бы 30% белковых продуктов в рационе ими.

Начать наконец пить витамины. Если никак не можете сдать анализы - то хороший мультивитаминный комплекс, витамин Д и омега 3.

Похудеть и помолодеть к Новому году: пошаговая инструкция от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Закрыть все вопросы по здоровью - посетить стоматолога, сделать УЗИ, посетить всех нужных вам врачей, проверить работу желудочно-кишечного тракта, без слаженной работы которого нет смысла диет и витаминов. .

Этого достаточно! Мы недооцениваем значение маленьких шагов и переоцениваем значение больших. Чтобы похудеть, не нужно адских диет и рационов. Перед глазами - вы здоровая и молодая, а похудение - как естественное приложение к вашему здоровью.

Напомним, диетолог Елена Кален поделилась ценными советами по уходу за кожей.

Какие овощи есть зимой: диетолог поделилась полезным списком Меню для идеальной кожи: заменяем вредные продукты на полезные и вкусные
Новости Украины похудениедиетологкрасота
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь