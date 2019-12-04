Священные фрукты и злой жир: Анита Луценко развенчала топ-5 самых глупых мифов о похудении

Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Отказались от жирных продуктов, зато каждый день пьете по три фреша?

На пути похудения и правильного питания из десятков источников мы получаем гигабайты разной информации и полезных советов. Однако совсем скоро на личном опыте убеждаемся: не все рекомендации верны, а порой и наоборот — могут сослужить злую шутку. Известная украинская фитнес-тренер, одна из создателей программы похудения “WOW body” Анита Луценко специально для LITE развенчала топ-5 самых распространенных и нелепых мифов о похудении.

1. Для того, чтобы похудеть нужно делать кардио

На самом деле важно то, сколько калорий ты потратишь на тренировке и сколько съешь. Если тратила больше энергии чем ела, то похудеешь. Если больше — поправишься. И вспомни физику: энергия (читай жир). И не важно, чем ты при этом будешь заниматься: три часа гулять по парку, будешь делать силовую тренировку, бегать или танцевать тверк.

2. Таблетки для похудения

Да, ты конечно может и похудеешь, НО! Это будет сопровождаться бессонницей, учащенным сердцебиением, нарушением аппетита, чувством страза. И закончится пережогом, набранными сверху, то что было кг и нарушением здоровья. Чем это аукнется через несколько лет, ты и не догадываешься. А вот худеть потом станет сложнее — это точно. Ну и ты не можешь пить таблетки вечно. Это просто тебя угробит. Только смена понимания своего тела и здоровья приведет к красивому и здоровому телу.

3. Нужно пить как можно больше воды

Вода очень важна, нужна и незаменима в нашем организме. Но не нужно перегружать почки и пить тогда, когда в тебя не лезет. Самый лучший тест — это посмотреть на свою мочу. Если она светло-желтая — воды достаточно! А если темно-желтая — необходимо пить больше. Когда у тебя есть жажда (естественный сигнал организма), то пить нужно. Если нет жажды — можно и не пить (но посмотри пункт первый).

4. Есть больше фруктов и пить фреши

Фрукты так же, как и фреши, содержат много сахара. Если ты слишком много съедаешь сахара в день, в том числе из фруктов и соков, то ты будешь поправляться быстрее от огромного количества калорий. 2 фрукта в день достаточно. От соков рекомендую и вовсе отказаться в пользу ягод или фруктов. Ведь в одном фреше уже 3 апельсина!

5. Отказ от жира

Благодаря жиру, холестерину формируются гормоны, которые помогают похудеть. Здоровый жир — это полезный жир: растительные масла, орехи, авокадо, жир из молочных продуктов, мяса, рыбы, яиц. Да, желток тоже жир. А транс-жир, переработанный человеком — это вредный жир. Который, кстати, и приводит ко всяким болезням и ожирению. Если ты полностью исключишь жир из своего рациона, то у тебя прекратятся месячные. Доктор первым делом назначит есть жир, а затем, не дай бог, гормоны. Такие ситуации, в буквальном смысле слова, на грани срыва здоровья. Поэтому от жира отказываться нельзя!

Напомним, ранее Анита Луценко объяснила, почему низ живота хуже поддается похудению, и что с этим делать.