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Каким народным мифам о быстром похудении не стоит верить: ответ нутрициолога

Lite » Красота 18.01.2020 - 08:37
Каким народным мифам о быстром похудении не стоит верить: ответ нутрициолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, почему не нужно прибегать к народным методам быстрого сброса веса

В погоне за стойностью и идеальными формами многие худеющие решают "сократить путь" и воспользоватся быстрыми и действенными методоами похудения. Только вот здесь кроется ловушка – народные методы могут принести кратковременный эффект, но существенно ударить по здоровью. О том, какие способы легкого похудения стоит обходить строной рассказала нутрициолог Елена Кален, которая ранее научила, как быстро прийти в форму после застолий. На страничке в Instagram она перечислила известные народные способы, к которым не стоит прибегать.

К народным способам снижения веса можно отнести: очищение слабительными средствами, голодание, различные диеты, потребление препаратов для снижения аппетита.

Очищение слабительными и мочегонными средствами достаточно рискованный метод, который помогает снизить вес после праздников, но не за счет расщепления жировых отложений, а за счет выведения из организма шлаков, отходов и жидкости.

Каким народным мифам о быстром похудении не стоит верить: ответ нутрициолога
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кроме этого, такой способ негативно влияет на кишечник, разрушает естественный процесс очищения организма и в действительности не выполняет функцию детоксикации и нормализации веса.

Голодание помогает снизить вес, но в то же время может иметь негативные последствия. В организм не поступают необходимые питательные вещества и он начинает поедать свои белки для синтеза аминокислот, что негативно сказывается на здоровье в целом, нарушаются обменные процессы и впоследствии это может привести к еще большему набору веса.

Каким народным мифам о быстром похудении не стоит верить: ответ нутрициолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диеты. Для тела важно получать и белки, и жиры, и углеводы, поэтому важно придерживаться именно разнообразного и полноценного рациона. Диета временно способствует снижению веса, за счет дефицита тех или иных продуктов, но как только рацион становится привычным, лишний вес возвращается, часто в еще большем количестве.

Каким народным мифам о быстром похудении не стоит верить: ответ нутрициолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Потребление препаратов для снижения аппетита, веса. Сегодня рынок переполнен предложениями улучшения здоровья за несколько дней с помощью волшебных таблеток и трав. Как и любое лекарство, таблетки или сборы трав важно принимать по согласованию с врачом, поскольку вместо улучшения здоровья, есть риск навредить себе.

Напомним, что диетолог Ольга Усенко рассказала, что купить в фаст-фуде или на фуд-корте худеющим и не навредит фигуре.

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