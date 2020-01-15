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Что выбрать на фуд-кортах и в фаст-фуде худеющим: диетолог поделилась советами

Lite » Еда 15.01.2020 - 13:26
Что выбрать на фуд-кортах и в фаст-фуде худеющим: диетолог поделилась советами
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт перечислила продукты, которые можно преобрести на фуд-корте худеющим

Не всегда и не у всех есть возможность поужинать или пообедать дома, а может и просто перекусить где-то в городском кафе. Когда рядом есть продуктовый, все становится проще, но и он не всегда оказывается под рукой. Как же правильно и здорово поесть в фаст-фуде и на фуд-корте с минимальным риском набрать лишнее за один присест? Об этом рассказала диетолог Ольга Усенко, ранее назвавшая продукты, которые не стоит есть на голодный желудок. На странице в Instagram она рассказала, что из меню фаст-фуда может подойти худеющим.

Если мы говорим про перекус, в условиях отсутствия магазина, но в наличии других вариантов (аптека, фуд-корт, лавка), то мы легко решаем этот вопрос.
Мы всегда можем купить:

  • злаковый батончик с адекватным составом
  • протеиновый батончик
  • смесь орехов и сухофруктов
  • смузи
  • фреш

Что выбрать на фуд-кортах и в фаст-фуде худеющим: диетолог поделилась советами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А если мы говорим про полноценные варианты ужина или обеда, в ограниченных условиях, тогда мы выбираем то, что нам может подойти и находится в зоне досягаемости:

  • салат + нагетсы
  • салат + сыр
  • салат с чем-то, что похожим на пп
  • кукуруза в стакане
  • суши + овощи

Что выбрать на фуд-кортах и в фаст-фуде худеющим: диетолог поделилась советами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Главное - убрать соусы из этих блюд, всегда просите приносить отдельно.

Напомним, что диетолог Виктория Кляуз назвала полезную альтернативу популярных нездоровых, но вкусных блюд и рассказала, чем заменить не диетические любимые продукты.

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