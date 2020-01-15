Что выбрать на фуд-кортах и в фаст-фуде худеющим: диетолог поделилась советами

Эксперт перечислила продукты, которые можно преобрести на фуд-корте худеющим
Не всегда и не у всех есть возможность поужинать или пообедать дома, а может и просто перекусить где-то в городском кафе. Когда рядом есть продуктовый, все становится проще, но и он не всегда оказывается под рукой. Как же правильно и здорово поесть в фаст-фуде и на фуд-корте с минимальным риском набрать лишнее за один присест? Об этом рассказала диетолог Ольга Усенко, ранее назвавшая продукты, которые не стоит есть на голодный желудок. На странице в Instagram она рассказала, что из меню фаст-фуда может подойти худеющим.
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Если мы говорим про перекус, в условиях отсутствия магазина, но в наличии других вариантов (аптека, фуд-корт, лавка), то мы легко решаем этот вопрос.
Мы всегда можем купить:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
А если мы говорим про полноценные варианты ужина или обеда, в ограниченных условиях, тогда мы выбираем то, что нам может подойти и находится в зоне досягаемости:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Главное - убрать соусы из этих блюд, всегда просите приносить отдельно.
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